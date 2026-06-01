小川と塩貝の２トップに、左シャドーの後藤が積極的に前線へ。実質３トップで奪った決勝点。３つのポイントを埋める理想形が実現【日本代表】

小川と塩貝の２トップに、左シャドーの後藤が積極的に前線へ。実質３トップで奪った決勝点。３つのポイントを埋める理想形が実現【日本代表】