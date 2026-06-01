リヴァプールは指揮官アルネ・スロットを成績不振のため解任した。昨季は圧倒的な強さでプレミアリーグを制覇したが、今季は5位に終わり、CL出場権を確定させたのは最終節のことだった。



ユルゲン・クロップ前監督のあとを継いだが、2シーズンで解任となってしまったスロット監督。選手たちの何人かはクラブを去るスロットに向けて、メッセージを送った。キャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクはSNSを更新し、Instagramストーリーで感謝を綴っている。





「私たちが初めて一緒にプレイしたシーズンでプレミアリーグ優勝を果たしたことは、決して忘れません。トレーナー、ありがとう。あなたとご家族の今後の活躍をお祈りしています」MFライアン・グラフェンベルフもスロットに感謝し、「監督、すべてに感謝します！ プレミアリーグのトロフィーを一緒に掲げたことは信じられないほどの偉業であり、決して忘れられない瞬間です。今後の活躍をお祈りしています」と綴った。また、MFカーティス・ジョーンズもスロットと抱き合っている写真をポストし、感謝を綴っている。一方、確執が報じられたFWモハメド・サラーや、MFドミニク・ショボスライなどは何も投稿していない。スロット監督の後任は、ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると今季ボーンマスを率いたアンドニ・イラオラが濃厚であるという。