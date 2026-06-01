Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が31日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なグラビアショットを披露した。

「みんな今日は大阪プール撮影会来てくれてありがとう 暑い中お疲れ様！ ゆっくり休んでね」と感謝の思いをつづり、奇抜なデザインのビキニ水着姿で大きな車を洗車し、泡だらけになったショットを公開した。

別の投稿では「6／13(土)開催のファンクラブ限定個撮Aプランの予約開始」などと伝え、布面積が小さめな肌色のビキニ水着でバスタブに横たわるショットを披露。「1st写真集の写真反響あって嬉しいハートハートみんなおめでとうコメントありがとう！ 写真集発売まであと1ケ月ちょっと。。。」とし、バストがあらわとなったパジャマ姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「迫力凄かったな〜」「刺激が強すぎる」「コレまたカワイイ」「泡と美女最高の組み合わせ」「おへそが深くてムチムチ感が最高」「ナイスバディ」「素晴らしいボディー」「最高級美バスト」「たまらんです」「攻めまくってるなー笑」「溢れそう」「何と大胆な」「神すぎる」「いい眺め」「しゅばらしい」などのコメントが寄せられている。

天野は福岡県出身。元アパレル店員。19年にレースクイーンデビュー。23年にはキックボクシングイベント「KNOCK OUT」のラウンドガール就任。24年11月発売の初DVD「ちよのこと」でグラビアデビュー。26年7月に1st写真集「アマテラス」を発売予定。趣味は料理、ゴルフ、トレーニング。特技はクレーンゲーム、動画編集。身長169センチ。スリーサイズはB92−W61−H85センチ。