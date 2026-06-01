元KSB瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が31日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーに訪れた様子を投稿した。

「ディズニーシー25周年 たくさん写真撮ったので載せます笑」とつづり、ミニーマウスの水色カチューシャをつけたショットをアップ。白のノースリーブトップスにデニム生地のミニスカート、白いスニーカー＆ソックスのコーデも披露した。

「食べて、食べて、食べて、食べました ポップコーンも4回 笑」とつづり、25周年スペシャルメニューの「スペシャルうきわまん」や、チキンなどにかぶりつく姿を公開。「ワインフェスティバルや25周年の限定メニューもおいしかった 個人的にレミーのスペシャルラタトゥイユサンド これが特にお気に入りでした」と食事ショットもアップした。

「25周年の間にまた来たい 楽しかったです」と締めた。

ファンやフォロワーからも「地上にアリエル降臨ですね」「かわいくて妖精みたい」「可愛いすぎてメロメロ」「スタイル ルックス抜群」「ナイスバディ」「セクシー」「ウエスト細っ！」「斜め掛けは反則です」などのコメントが寄せられている。

白戸は東京都世田谷区出身。慶大商学部時代にはチアリーダーを経験。卒業後の18年から瀬戸内海放送でアナウンサー兼記者として勤務。21年8月の「FLASH」で初のグラビア。同年9月に退社し、同10月からホリプロ所属でフリーアナウンサー兼グラビアアイドルとして活動。26年4月21日に1st写真集「Lily」を発売。「女子アナ界のNO・1ボディー」と称されることもある。趣味はスポーツ観戦。特技はダンス、カラオケ。サッカー4級審判、スイーツコンシェルジュの資格を持つ。父は元プロテニス選手の白戸仁。身長158センチ。血液型B。