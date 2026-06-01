元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の卒業を発表した長野雅（26）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃デザインの水着やランジェリーショットを投稿した。

「変わった形の水着！」とつづり、胸元も背中も大胆に露出されたスカイブルーのワンピース水着姿をアップ。人さし指を立ててアゴにつけた“あざとポーズ”をとった。

また別投稿では「たまには自撮りも」と谷間あらわなランジェリー姿でピースサインを送ったショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「これはすごい！」「可愛すぎるー」「可愛いすぎてドキドキ」「美しいスタイル」「めっちゃセクシー」「刺激強い」「後ろ姿も見たい」「ファンに幸せを届ける女神様のような美少女」などのコメントが寄せられている。

長野は愛知県出身。18年11月に「777んてったってHKT48〜7周年は天神で大フィーバー〜」で5期生としてお披露目。21年12月に正規メンバー昇格。23年8月1日の卒業公演で活動終了。25年12月からアイドルグループ「イイトコドリ」メンバーに加入。グラビア専念を理由に6月14日での卒業を発表。愛称は「みやびーむ」。特技は水泳。身長164センチ。血液型O。