グラビアアイドルの宮川みやび（27）が、1日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを披露した。

発売中の「グラビアザテレビジョン」に初掲載されている宮川は「ゼロイチファミリア所属後の“初仕事”です 緊張しながら挑んだんですが、今まで着たことのないようなかなりギラギラした衣装でした ぜひチェックしてもらえると嬉しいです」と、ビキニ姿で呼びかけた。

また。透けた衣装で青のビキニをのぞかせるショットや、シルバーのビキニショットなどのアザーカットも公開されており「いつもと違う自分に出会えた気がして、とってもお気に入りです！ 今回の衣装を見せていただいた時に自分が想像していたものより派手でびっくりしました！ 勝手にナチュラル系だと思っていたので(笑い)。でも、実際に着てみたらすごく鮮やかでキラキラしていてテンション上がりました！」とコメントしている。

宮川は「ミスFLASH2024」グランプリ。スリーサイズB96−W68−H100センチのマシュマロボディーを武器に、「Hカップ×ヒップ100cm」の“グラビア界の二刀流”として活躍中。5月15日に、芸能事務所「ゼロイチファミリア」に所属したことを発表した。