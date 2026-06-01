【女性が選んだ】「声が魅力的だと思う20代女性俳優」ランキング！ 2位「橋本環奈」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「声が魅力的だと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
「ハスキーボイスが魅力的」と評されることも多い橋本環奈さんが2位にランクイン。可愛らしいビジュアルと、サバサバとした男前な声のギャップが多くの支持を集めています。バラエティ番組での快活な笑い声や、コメディ作品でのキレのあるセリフ回しも、彼女の声の魅力を引き立てています。
▼回答者コメント
「個人的にハスキーボイスの女性が好き」（20代女性／東京都）
「可愛い顔立ちとのギャップでハスキーボイスがカッコいい」（40代女性／香川県）
「声が綺麗。私がなりたいような声だから。素直に羨ましい」
第1位は、澄んだ美しい声を持つ上白石萌音さんでした。歌手としての活動に加え、アニメーション映画『君の名は。』での声優としての演技など、その「癒やし系ボイス」は多くの人の心を掴んでいます。優しさの中にも芯の強さを感じさせる彼女の声は、聞いているだけで安心感を与えてくれます。
▼回答者コメント
「高すぎず、低すぎず、不快に感じない聞き取りやすい声」（30代女性／岐阜県）
「声が癒し系だし、歌もうまいから」（30代女性／埼玉県）
「喋っている声も元気があり好きな声だが、歌った時の歌声がやはり別格で美しいと思うから」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：橋本環奈／39票
「ハスキーボイスが魅力的」と評されることも多い橋本環奈さんが2位にランクイン。可愛らしいビジュアルと、サバサバとした男前な声のギャップが多くの支持を集めています。バラエティ番組での快活な笑い声や、コメディ作品でのキレのあるセリフ回しも、彼女の声の魅力を引き立てています。
「個人的にハスキーボイスの女性が好き」（20代女性／東京都）
「可愛い顔立ちとのギャップでハスキーボイスがカッコいい」（40代女性／香川県）
「声が綺麗。私がなりたいような声だから。素直に羨ましい」
1位：上白石萌音／54票
第1位は、澄んだ美しい声を持つ上白石萌音さんでした。歌手としての活動に加え、アニメーション映画『君の名は。』での声優としての演技など、その「癒やし系ボイス」は多くの人の心を掴んでいます。優しさの中にも芯の強さを感じさせる彼女の声は、聞いているだけで安心感を与えてくれます。
▼回答者コメント
「高すぎず、低すぎず、不快に感じない聞き取りやすい声」（30代女性／岐阜県）
「声が癒し系だし、歌もうまいから」（30代女性／埼玉県）
「喋っている声も元気があり好きな声だが、歌った時の歌声がやはり別格で美しいと思うから」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)