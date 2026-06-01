「あなたはこの新ルールについてどう思う？」「即座に大きな影響を与えた」日本の決勝点に繋がった“交代失敗”が世界中で話題！
とにかくスピードが求められる時代だ。
北中米W杯を控えた日本代表は５月31日、国立競技場で行なわれた壮行試合で、アイスランド代表と対戦。中々得点を奪えずにいたなか、87分に菅原由勢のクロスから小川航基が決勝点を挙げ、１−０で勝利を掴んだ。
待望の一発は、数的優位を活かしてのものだった。
日本の得点直前、アイスランドは２枚替えを実施したのだが、投入選手のうち１人のイサク・スナエル・ソルバルドソンはしばらくピッチに入れず。自身と代わって下がるクリスティアン・フリンソンが、新たに設けられた交代時間の制限（ボードに背番号が表示されてから10秒以内）をオーバーしたため、ピッチ脇で１分間の待機を命じられたのだ。
この試合では他にも、アイスランドがスローインを５秒以内に投げず、日本ボールに変わる場面もあった。
結果に左右したとあって、日本戦で適用された新ルールは海外でも話題に。W杯での対戦国オランダの新聞『De Telegraaf』は「アイスランドと、グループステージで最初に戦う日本の親善試合では、W杯に先立って実践されたルールが即座に大きな影響を与えた」と報じた。
また、エクアドルのラジオ『WQ Radio』は「この新ルールは、W杯を前に早くも物議を醸している」と切り出し、次のように伝えた。
「日本対アイスランドの試合中、フリンソンが交代時にピッチを離れるのに10秒以上かかったため、主審はFIFAの新しい規定を適用した。その制裁として、アイスランドは１分間、１人少ない状態でプレーを余儀なくされた。そしてまさにその間に、日本は数的優位を活かして決勝ゴールを決めたのだ。
W杯に向けて最も議論されるテーマの１つになる可能性がある。あなたはこの新ルールについてどう思う？」
紹介した報道はあくまで一例である。各国のメディアが“交代失敗”シーンを取り上げており、関心の高さが窺える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え？俺入れないの？かなりシュール…世界中で話題の交代失敗シーン
北中米W杯を控えた日本代表は５月31日、国立競技場で行なわれた壮行試合で、アイスランド代表と対戦。中々得点を奪えずにいたなか、87分に菅原由勢のクロスから小川航基が決勝点を挙げ、１−０で勝利を掴んだ。
待望の一発は、数的優位を活かしてのものだった。
日本の得点直前、アイスランドは２枚替えを実施したのだが、投入選手のうち１人のイサク・スナエル・ソルバルドソンはしばらくピッチに入れず。自身と代わって下がるクリスティアン・フリンソンが、新たに設けられた交代時間の制限（ボードに背番号が表示されてから10秒以内）をオーバーしたため、ピッチ脇で１分間の待機を命じられたのだ。
結果に左右したとあって、日本戦で適用された新ルールは海外でも話題に。W杯での対戦国オランダの新聞『De Telegraaf』は「アイスランドと、グループステージで最初に戦う日本の親善試合では、W杯に先立って実践されたルールが即座に大きな影響を与えた」と報じた。
また、エクアドルのラジオ『WQ Radio』は「この新ルールは、W杯を前に早くも物議を醸している」と切り出し、次のように伝えた。
「日本対アイスランドの試合中、フリンソンが交代時にピッチを離れるのに10秒以上かかったため、主審はFIFAの新しい規定を適用した。その制裁として、アイスランドは１分間、１人少ない状態でプレーを余儀なくされた。そしてまさにその間に、日本は数的優位を活かして決勝ゴールを決めたのだ。
W杯に向けて最も議論されるテーマの１つになる可能性がある。あなたはこの新ルールについてどう思う？」
紹介した報道はあくまで一例である。各国のメディアが“交代失敗”シーンを取り上げており、関心の高さが窺える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え？俺入れないの？かなりシュール…世界中で話題の交代失敗シーン