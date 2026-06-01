◆欧州男子ゴルフツアー オーストリア・アルペン・オープン 最終日（３１日、オーストリア・シュワルツゼーライトＧＣ＝６８２２ヤード、パー７０）

最終ラウンドが行われ、単独首位で出た昨季日本ツアー賞金王の金子駆大（ＮＴＰホールディングス）が５バーディー、２ボギーの６７で回り、通算１８アンダーで初優勝を果たした。

優勝インタビューで「もう本当に信じられない気持ち。まさか自分が優勝できるとは思っていなかった」と笑顔を見せ、「また優勝できるように、これからももっと努力していきたい」と語った。

２３歳の金子は今季から欧州ツアーに主戦場を移した。日本勢の欧州ツアー優勝は青木功、松山英樹、久常涼、星野陸也、中島啓太、桂川有人に続く７人目。

◆金子 駆大（かねこ・こうた）２００２年９月４日、愛知・名古屋市生まれ。２３歳。３歳からゴルフを始め、中学２年時に中部ジュニア（１２〜１４歳の部）で優勝。ルネサンス豊田高２年時には中部高校選手権春季大会で優勝し、２０年の３年時にプロテストを受け、一発合格。日本ツアーは２５年の関西オープンで初優勝、同年の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズで２勝目。１７７センチ、８３キロ。