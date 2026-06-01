東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7185 高値0.7201 安値0.7149
0.7260 ハイブレイク
0.7230 抵抗2
0.7208 抵抗1
0.7178 ピボット
0.7156 支持1
0.7126 支持2
0.7104 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5988 高値0.5994 安値0.5928
0.6078 ハイブレイク
0.6036 抵抗2
0.6012 抵抗1
0.5970 ピボット
0.5946 支持1
0.5904 支持2
0.5880 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3793 高値1.3830 安値1.3770
1.3885 ハイブレイク
1.3858 抵抗2
1.3825 抵抗1
1.3798 ピボット
1.3765 支持1
1.3738 支持2
1.3705 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7185 高値0.7201 安値0.7149
0.7260 ハイブレイク
0.7230 抵抗2
0.7208 抵抗1
0.7178 ピボット
0.7156 支持1
0.7126 支持2
0.7104 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5988 高値0.5994 安値0.5928
0.6078 ハイブレイク
0.6036 抵抗2
0.6012 抵抗1
0.5970 ピボット
0.5946 支持1
0.5904 支持2
0.5880 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3793 高値1.3830 安値1.3770
1.3885 ハイブレイク
1.3858 抵抗2
1.3825 抵抗1
1.3798 ピボット
1.3765 支持1
1.3738 支持2
1.3705 ローブレイク