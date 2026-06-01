東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7185　高値0.7201　安値0.7149

0.7260　ハイブレイク
0.7230　抵抗2
0.7208　抵抗1
0.7178　ピボット
0.7156　支持1
0.7126　支持2
0.7104　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5988　高値0.5994　安値0.5928

0.6078　ハイブレイク
0.6036　抵抗2
0.6012　抵抗1
0.5970　ピボット
0.5946　支持1
0.5904　支持2
0.5880　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3793　高値1.3830　安値1.3770

1.3885　ハイブレイク
1.3858　抵抗2
1.3825　抵抗1
1.3798　ピボット
1.3765　支持1
1.3738　支持2
1.3705　ローブレイク