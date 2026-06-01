5月18日に第1子を出産したことを報告したフジテレビの三上真奈アナウンサー(37)が同月29日、自身のインスタグラムを更新し、元同局の後輩・永島優美アナウンサー(34)が出産前に応援に来てくれた時の画像を公開した。「産前、久しぶりに会えた日 いつだって私の想いや決めたことを全力応援してくれるチアガール永島さん いつも寄り添ってくれてありがとう」と感謝の思いをつづった。



【写真】高学歴同士の2ショット ファン「神々しい」

三上アナは現在産休中。フォロワーからは「産前なんですね!産後の母子ともに健康なところを見たいなあ。でも、こうやって投稿できることを見るときっと元気なんですよね!よかった」「こんばんは ノンストップに帰って来てね」と久しぶりの姿を喜ぶ声や、「大好きなお二人さん」「お疲れ様です 今回も神々しいツーショットです」と2ショットを歓迎する声、「三上さんお久しぶり。お母さんの顔になってるな」と産前ながら母を感じるという投稿もあった。



三上アナは早稲田大学卒業後の2013年、永島アナは関西学院大学卒業後の2014年にそれぞれフジテレビに入社した先輩・後輩の間柄だ。



（よろず～ニュース編集部）