“現役女子大生アイドル”七海りお、『B.L.T.』初登場で水着カット披露 “万バズ”で話題に
アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとして活動する七海りおが、『B.L.T.』（発売中）に初登場した。新潟県出身の現役女子大生アイドルとして注目を集める七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターでSNSでも存在感を発揮。加入前から投稿が“万バズ”を記録するなど話題を呼んでいた。
【写真】抜群のスタイル！”現役女子大生アイドル”七海りお
今回の掲載決定について七海は、「ずっと憧れていた『B.L.T.』さんに掲載していただけると聞いた時は、本当に嬉しくて、『幸せ！』と素直に思いました」と喜びをコメント。アイドル活動を始めたタイミングで決まった仕事だったことにも特別な思いがあったといい、「上手くいかないことや悩むことが続いていた時期でもあったので、このお知らせは自分にとって大きな励みになりました」と振り返った。
撮影では水着カットにも挑戦。特に印象深かったのはお風呂での撮影シーンだったという。「実際にお湯に浸かりながら撮影したので、途中からびしょ濡れになってしまって、ちょっと寒くて大変だったんですけど、その分すごく楽しくて思い出に残っています！」と明かした。花柄の水着や破けたTシャツとのスタイリングもお気に入りだといい、「ぜひそこにも注目して見ていただけたら嬉しいです！」とアピールした。
また、「#Mooove!」3周年ライブ「#ムーブ記念日 vol.3」でサポートメンバーとしてお披露目されたばかりの七海は、ステージへの思いも吐露。「歌もダンスもまだ苦手意識があって、人前に立つとすごく緊張してしまう」と不安を抱えながらも、「本番はとにかく楽しくて、悔いなくステージを終えることができました」と語った。「アイドルの夢を諦めずに追いかけてきて良かった」と実感したことも明かし、今後については「もっといろんな景色を見ていきたい」と意欲をのぞかせた。
最後に七海は、応援するファンへ向け「外見から興味を持ってくださることもすごく嬉しいですし、そこから『実は真面目で努力家なんだな』っていう部分まで知っていただけたら、もっと嬉しい」とコメント。「これからもっと成長して、またこうして雑誌に載れるように頑張って、少しずつ恩返ししていけたら嬉しいです」と感謝を伝えている。
【写真】抜群のスタイル！”現役女子大生アイドル”七海りお
今回の掲載決定について七海は、「ずっと憧れていた『B.L.T.』さんに掲載していただけると聞いた時は、本当に嬉しくて、『幸せ！』と素直に思いました」と喜びをコメント。アイドル活動を始めたタイミングで決まった仕事だったことにも特別な思いがあったといい、「上手くいかないことや悩むことが続いていた時期でもあったので、このお知らせは自分にとって大きな励みになりました」と振り返った。
また、「#Mooove!」3周年ライブ「#ムーブ記念日 vol.3」でサポートメンバーとしてお披露目されたばかりの七海は、ステージへの思いも吐露。「歌もダンスもまだ苦手意識があって、人前に立つとすごく緊張してしまう」と不安を抱えながらも、「本番はとにかく楽しくて、悔いなくステージを終えることができました」と語った。「アイドルの夢を諦めずに追いかけてきて良かった」と実感したことも明かし、今後については「もっといろんな景色を見ていきたい」と意欲をのぞかせた。
最後に七海は、応援するファンへ向け「外見から興味を持ってくださることもすごく嬉しいですし、そこから『実は真面目で努力家なんだな』っていう部分まで知っていただけたら、もっと嬉しい」とコメント。「これからもっと成長して、またこうして雑誌に載れるように頑張って、少しずつ恩返ししていけたら嬉しいです」と感謝を伝えている。