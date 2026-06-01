【風、薫る 第47回あらすじ】ゆき、実習を休む日々続く バーンズ先生の特別授業が行われる
【モデルプレス＝2026/06/01】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第47話が、6月2日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。
気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第47話／6月2日（火）放送
小野田（宮地雅子）の死をきっかけに、ゆき（中井友望）は深い悲しみから実習を休む日々が続いていた。
気持ちの整理がつかないゆきを前に、バーンズ（エマ・ハワード）は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）らを集めて授業を行う。
（modelpress編集部）
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