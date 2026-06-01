台風6号はあす2日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。

台風6号は、宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

台風は、強い勢力を維持しながらきょう1日からあす2日にかけ暴風域を伴い、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。

暴風域に入るのは奄美南部が1日夕方、奄美北部が1日夜遅く、十島村が2日未明、九州南部が2日朝の見込みです。

九州南部・奄美地方では、台風周辺や台風本体の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となり、1日昼過ぎから2日夜のはじめ頃にかけて非常に激しいが降り大雨となるおそれがあります。

また、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれもあります。

1日予想される1時間雨量は多い所で、奄美地方で50ミリ、大隅地方、種子島・屋久島地方で40ミリ。

2日は奄美地方で70ミリ、種子島・屋久島地方で70ミリ、大隅地方で60ミリ、薩摩地方で50ミリ。

2日午前6時までに予想される24時間雨量は多い所で、奄美地方北部と南部で300ミリ、十島村で150ミリ、種子島・屋久島地方で200ミリ、大隅地方で180ミリ、薩摩地方で100ミリです。

その後、あさって3日朝までに予想される24時間雨量は多い所で、種子島・屋久島地方で200ミリ、大隅地方で200ミリ、薩摩地方で150ミリです。

台風が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では1日夕方に、九州南部では2日朝に風速25メートル以上の暴風域に入るでしょう。

一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

1日予想される最大風速は奄美地方で30メートル、九州南部で15メートル。最大瞬間風速は奄美地方で45メートル、九州南部で25メートル。

2日の最大風速は奄美地方で35メートル、九州南部で30メートル。最大瞬間風速は奄美地方で50メートル、九州南部で45メートルです。

3日は九州南部で最大風速15メートル最大瞬間風速は25メートルです。

九州南部・奄美地方の沿岸の海域では2日にかけて大しけや猛烈なしけとなる見込みです。

1日に予想される波の高さは奄美地方で9メートル、九州南部で4メートル。

2日は奄美地方で10メートル、九州南部で10メートル。

3日は九州南部で5メートル奄美地方で4メートルです。

土砂災害、暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

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