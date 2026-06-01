モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（28）が1日までに自身のSNSを更新。Kー1ガール・コスチューム姿を披露した。

「Kー1 REVENGE ご来場、ご視聴いただきありがとうございました！後楽園ホールじゃ席足りなかったねえええ ひなのグッズもたくさん買ってくれてありがとうね」とつづり、東京・後楽園ホールで開催された「Kー1 REVENGE」で、Kー1ガールのブルーのコスチュームでラウンドガールを務めている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な写真」「So gorgeous」「イベントのお仕事お疲れ様です」「可愛過ぎます」などの声が寄せられている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、昨季からはKー1でラウンドガールも務めている。

昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告。愛車、ハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイ。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。