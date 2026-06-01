フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が1日までに自身のインスタグラムを更新。酵素浴ショットなどを公開した。

「最近の肌づくりのテーマは発酵肌 内側からも外側からも整えることを意識しています」と明かし、「伺ったのは、元麻布にある酵素浴・温活サロン 65℃ ＠65oc_motoazabu」と酵素浴をしている写真などをアップ。

また、「そのあと伺ったのは、BLAIR SALON @blair_salon 今回は、有福小顔矯正とオリジナルLDMのコースをオーナーのなよちゃん @ozawanayo にしていただきました」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いですね」「スッキリ爽やかメンテナンスですね〜」「めっちゃ綺麗 カワイイ」「お美しい」「一瞬ドキッとしました」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。