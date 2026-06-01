「全てが上手くいかなかった。予想外」信じられない…まさかの結果に神様ジーコが衝撃！
常勝軍団にあって、衝撃的だ。
鹿島アントラーズは、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを首位で突破。そして５月30日にプレーオフラウンド第１戦で、WEST１位のヴィッセル神戸と敵地で対戦したのだが、０−５でまさかの惨敗を喫した。
自分たちは１点も奪えなかったのに対し、28分の被弾を皮切りに失点を重ね、元鹿島の大迫勇也にはハットトリックを許した。
鬼木達監督は試合後、「昨年も含めてやってきたようなところとか、セカンドボール、球際とか、やっぱりそういうところ全てで上回られてしまって、最後にこういう結果になってしまった」と語った。
予想だにしないスコアに衝撃が広がるなか、元日本代表監督であり、鹿島OBのジーコ氏もインスタグラムで反応。古巣のアドバイザーとして来日中の“サッカーの神様”は、０−５と記された電光掲示板の写真などを添え、次のように綴った。
「サッカーにはこういうこともあるものだ。シーズン移行を前にJリーグが創設した今大会の決勝のファーストレグでは、大敗してしまった。全てが上手くいかず、ヴィッセルに０−５で敗れるとは予想外だった。セカンドレグは鹿島で行なわれる。希望は最後まで消えない。素晴らしいシーズンをこんな形で終わらせるわけにはいかない」
御年73歳のジーコ氏はまた、盟友であるジャーナリストの言葉を用い、こうも伝えた。
「サッカーの世界ではありとあらゆる出来事を見てきた。亡き友のラウル・クアドロスが言っていたように、『人生は続く...』」
昨季のJ１王者であり、今季のEAST覇者は、６月６日の再戦で意地を見せられるか。「全てが上手くいかない」まま終えるわけにはいかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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鹿島アントラーズは、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを首位で突破。そして５月30日にプレーオフラウンド第１戦で、WEST１位のヴィッセル神戸と敵地で対戦したのだが、０−５でまさかの惨敗を喫した。
自分たちは１点も奪えなかったのに対し、28分の被弾を皮切りに失点を重ね、元鹿島の大迫勇也にはハットトリックを許した。
鬼木達監督は試合後、「昨年も含めてやってきたようなところとか、セカンドボール、球際とか、やっぱりそういうところ全てで上回られてしまって、最後にこういう結果になってしまった」と語った。
予想だにしないスコアに衝撃が広がるなか、元日本代表監督であり、鹿島OBのジーコ氏もインスタグラムで反応。古巣のアドバイザーとして来日中の“サッカーの神様”は、０−５と記された電光掲示板の写真などを添え、次のように綴った。
御年73歳のジーコ氏はまた、盟友であるジャーナリストの言葉を用い、こうも伝えた。
「サッカーの世界ではありとあらゆる出来事を見てきた。亡き友のラウル・クアドロスが言っていたように、『人生は続く...』」
昨季のJ１王者であり、今季のEAST覇者は、６月６日の再戦で意地を見せられるか。「全てが上手くいかない」まま終えるわけにはいかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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