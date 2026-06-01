【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）

【映像】全選手が整列して花道＆盛大なスタンディングオベーション

日本代表のDF吉田麻也の“交代シーン”が話題だ。2022年のW杯・カタール大会でもキャプテンを務めた功労者が先発に名を連ね、13分で退く際にはピッチに花道が作られた。

サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と国立競技場で対戦。87分の小川航基による決勝点で1ー0の勝利を収めた。

6月12日に開幕するFIFAワールドカップの壮行試合で、試合前から話題を集めたのが37歳の吉田の出場だ。吉田は、27日に行われたUEFAカンファレンスリーグ決勝に出場するために今回は不参加となったMF鎌田大地に代わり “追加招集”。2022年12月5日のW杯決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦以来、約3年半ぶりに代表のピッチに立った。

スタメンに名を連ねると、3ー4ー2ー1のフォーメーションの最終ラインの統率役としてプレーし、序盤から果敢なプレーで健在ぶりをアピールした。そして約12分間ピッチに立つと、そこで伊藤洋輝と交代に。すると、ピッチには異例の光景が広がった。

代表のチームメートたちは、功労者である吉田の元に次々に駆け寄ってハグを交わすと、アイスランドの選手たちも“花道”を作って労う。吉田は選手たちとハイタッチしながらその道を進み、遠藤航にキャプテンマークを託してラインをまたぐ。そして森保一監督ともハグを交わした後、ベンチ前に並ぶ長友佑都らとも抱き合い、万感のシーンを迎えた。

一連の場面には、国立競技場に詰めかけた大観衆もスタンディングオベーションで労い、日本代表をけん引し続けた功労者への感謝を伝える拍手喝采で背番号22を見送った。

また、SNSでも多くのファンがリアクションを寄せ、「吉田麻也から遠藤航にキャプテンマークを受け渡す演出、最高すぎる」「すごく良い光景やと思う」「吉田麻也の交代シーン、感動的やったな」「涙が出るわ」「吉田麻也の花道泣きそうになった」「なかなか見ない光景」「吉田麻也かっこよかったぞ」「おい...吉田、、、それは泣くて」「今日のプレイは魂感じたよ」「吉田さんありがとう」「吉田麻也が築いてくれた日本代表がワールドカップで躍動することを願っています」と、数多くの感動や感謝の声であふれ返った。

なお日本代表は6月15日にW杯のグループFの初戦でオランダ代表戦と対戦。同21日にチュニジア代表、同26日にスウェーデン代表と対戦する。

（ABEMA／サッカー日本代表）