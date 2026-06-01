岩井千怜は全米前哨戦で逆転ならず4位 吉田優利が9位で今季初トップ10
＜ショップライトLPGA 最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」の前哨戦が終了した。セリーヌ・ビュティエ（フランス）が6バーディ・1ボギーの「66」と伸ばし、トータル9アンダーで逆転。2023年「メイバンク選手権」以来となる通算7勝目を挙げた。
【写真】日本の全米前哨戦はPO決着
トータル8アンダー・2位にアルピチャヤ・ユボル（タイ）、トータル7アンダー・3位にローレン・ウォルシュ（アイルランド）が続いた。4打差2位から出た岩井千怜は2バーディ・ボギーなしの「69」で逆転ならず。それでもトータル6アンダー・4位タイで終え、全米に弾みをつけた。5バーディ・1ボギーの「67」でプレーした吉田優利がトータル4アンダー・9位タイ。“個人戦”としては2024年11月「ロッテ選手権」以来のトップ10となった。岩井明愛はトータル1アンダー・29位タイ。西村優菜は2つ落としてトータル5オーバー・68位タイ。原英莉花は2バーディ・6ボギーの「75」と崩れ、トータル7オーバー・75位で終えた。来週は全米女子オープン。渋野日向子、山下美夢有、菅楓華ら日本勢は過去最多の23人が出場する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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