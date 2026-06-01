MBCから台風情報をお伝えします。

奄美市名瀬、この時間はまだ風は強くないようですが、奄美地方の早い所ではきょう1日の夕方から風速25メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

現在の雲の様子をご覧ください。

こちらは台風の中心付近に目が見えています。その北側にある雲が県外に広がっています。

奄美地方の東には梅雨前線も延びています。

台風の情報です。

台風6号は午前5時には沖縄の宮古島の東南東およそ230キロにあって、風速15メートル以上の強風域の中に奄美地方南部が入っています。

この後の進路です。

台風はあす2日強い勢力になり、暴風域を伴って奄美地方から薩摩、大隅、種子島・屋久島地方付近に北上する予想です。

その後を見ますと4日にかけて関東の東へと進む予想です。

雨雲の動きです。

台風の北側にある雨雲が奄美地方南部にかかり始めています。

この後の雨と風の予想です。

台風に伴う発達した雨雲が2日にかけて県内を北上、非常に激しい雨が降り、猛烈な風の吹くおそれがあります。

発達した雨雲が薩摩、大隅、種子島・屋久島地方付近を通過していきます。

備えは早めにお願いします。

今後の見通しです。

奄美地方、2日朝までの24時間に予想される雨の量は多いところで300ミリ、2日にかけて予想される最大瞬間風速は45メートルから50メートル。

波の高さは10メートルの猛烈なしけです。

次に薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は2日朝までの24時間に多いところで200ミリの雨が予想され、さらにその後雨の量は増えるおそれがあります。

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