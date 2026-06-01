エルフ荒川“激変ショット”公開 反響相次ぐ「めっちゃかわいい」「別人に見えます！」
お笑いコンビ・エルフの荒川が、1日までに自身のインスタグラムを更新。“激変ショット”を公開した。
【写真】めっちゃかわいい！エルフ荒川“激変ショット”公開
荒川は「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日そばかすメイク初めて！しかも裸眼!!中条あやみさんと井川遥さん本当にありがとうございました。大事な日はいつもお洋服着させて頂いて、何があっても「まぁこのお洋服お二人が選んだくれたしなぁ」と思いを馳せ、強気で生きさせてもらってます！（笑）大好きな番組、#夜会。いつもありがとうございます！！！有吉さんと櫻井さんが心の底から尊敬と大好きです！！」と写真を添えて投稿。
ファンからは「めっちゃかわいい！」「裸眼よすぎる！」「メイク違うと全然違う！」「別人に見えますね！」などといった声が寄せられている。
【写真】めっちゃかわいい！エルフ荒川“激変ショット”公開
荒川は「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日そばかすメイク初めて！しかも裸眼!!中条あやみさんと井川遥さん本当にありがとうございました。大事な日はいつもお洋服着させて頂いて、何があっても「まぁこのお洋服お二人が選んだくれたしなぁ」と思いを馳せ、強気で生きさせてもらってます！（笑）大好きな番組、#夜会。いつもありがとうございます！！！有吉さんと櫻井さんが心の底から尊敬と大好きです！！」と写真を添えて投稿。
ファンからは「めっちゃかわいい！」「裸眼よすぎる！」「メイク違うと全然違う！」「別人に見えますね！」などといった声が寄せられている。