日本サッカーの聖地・国立競技場に、かつてない声量が響き渡り、感動的な空気に包まれた。

【映像】吉田や森保監督が感涙…かつてない『君が代』の大合唱（実際の様子）

サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と対戦。6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合は、キックオフ前からエモーショナルかつ壮大な雰囲気に包まれていた。

国歌斉唱では、日本代表の選手やコーチ陣、スタッフはもちろん、観客席を埋めたファン・サポーターもいつも以上の大声で『君が代』を熱唱。キャプテンマークを巻いたDF吉田麻也（LAギャラクシー）と森保一監督の目には涙が浮かび、歌い終わる頃には吉田の目から大粒の涙がこぼれ落ちていた。

この感動的なシーンに、SNS上のファンも即座に反応。「過去一じゃねってくらい響いてるしまじ鳥肌だわ」「国立に響く君が代、やっぱり特別な空気がある…」「いろんな思いが巡って涙が溢れてきました」と、スタジアムの異様な熱量に圧倒される声が相次いだ。

さらに、「涙ながらに歌う森保監督と吉田麻也があまりにもエモーショナル」「森保さんが目に涙を溜めていたのを見てもらい泣きしてしまった」など、感極まった二人の姿に胸を打たれるファンが続出。また「キャプテン吉田麻也はアツいわ」「吉田がいるとめっちゃ日本代表って感じだな」「吉田麻也選手がいるのがなんか感慨深い」と、レジェンドの帰還を喜ぶ声も多く寄せられた。

過去3大会のW杯に出場してきた37歳の吉田は、今回のW杯メンバーには選出されておらず、日本での事前合宿とこのアイスランド戦限定での帯同。予定通り前半13分で交代が告げられると、両チームの選手が作った花道を通って、スタンドからの万雷の拍手とともにベンチへと退いた。

「みなさんが日本人の誇りを持って、共感・共鳴してくれた」

試合はFW小川航基が87分に値千金の決勝ゴールを挙げ、日本が1−0で勝利を飾った。試合後のセレモニーで森保監督は、「この国立競技場が青に染まり、我々のモチベーションが上がりました。試合前の国歌も本当にみなさんが日本人の誇りを持って、共感・共鳴してくれたことが勝利に繋がりました。本当にありがとうございました」とファンへ感謝。さらに「大和魂を持って、日本人の誇りを持って世界に挑みたいと思います。日本一丸の共闘、よろしくお願いします」と力強くW杯への意気込みをスピーチした。

また、試合後の取材エリアで吉田は、「（代表は）1試合、1試合に重みがある。バスの中でも色々と振り返って、こういうことあったな、ああいうことあったなと考えていたけど、国を背負って戦ってきた思い出が一番大きい」と胸中を吐露。さらに「競争もあるし、プレッシャーもあるし、批判もある。その中でなぜここがこんなに素晴らしいかは、プレーしないと分からないと思うし、離れたらより一層それを感じる。だからこそ、サッカー少年少女たちはこのステージを目指してほしい」と熱い想いを語った。

国歌斉唱からも伝わってきた、まさに日本国民の“誇り”を背負ったサムライブルーは、6月2日に離日し、メキシコのモンテレイでW杯に向けた最終キャンプに入る。オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と戦うグループステージを勝ち抜き、まずは史上初のベスト8進出、さらにその先の高みまで駆け上ることができるか。いよいよ、決戦の時が迫る。

（ABEMA／サッカー日本代表）

