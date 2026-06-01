“SNSで話題”『俺達のあざす。』姉・ゆき役の水原ゆき、デジタル写真集 未収録水着＆ランジェリーカット解禁
SNSで話題を集めるショートドラマ『俺達のあざす。』で“姉のゆき”を演じる水原ゆきのデジタル写真集『幼馴染の姉と沖縄旅行で2人きりになれた結果』が、6月1日に発売される。『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で一斉配信される。
【写真】「沖縄旅行で2人きりになれた結果」姉・ゆき役の水原ゆき
『俺達のあざす。』は、男女の“あるある”を題材にした胸キュン展開と、思わずこぼれる「あざす」のひと言が共感を呼び、SNSで支持を拡大してきたショートドラマシリーズ。昨年発売されたデジタル写真集も好評を博しており、今回の新作で“姉妹編”コラボが完結を迎える。
新作写真集では、水原演じる“姉のゆきとの沖縄旅行”をテーマに展開。沖縄の開放的なロケーションを舞台に、2人きりの時間を切り取った世界観が描かれる。俺あざチーム制作によるショートドラマ2本も収録されるほか、姉妹編には未収録だった水着姿やランジェリーカットも収められ、見応えのある1冊に仕上がった。
水原は1987年12月14日生まれ、神奈川県出身。俳優業を中心に、舞台や映像作品、ラジオパーソナリティ、広告モデル、舞台プロデュースなど幅広く活動している。冠ラジオ番組『水原ゆきのみなラジオ』ではパーソナリティも務めている。
【写真】「沖縄旅行で2人きりになれた結果」姉・ゆき役の水原ゆき
『俺達のあざす。』は、男女の“あるある”を題材にした胸キュン展開と、思わずこぼれる「あざす」のひと言が共感を呼び、SNSで支持を拡大してきたショートドラマシリーズ。昨年発売されたデジタル写真集も好評を博しており、今回の新作で“姉妹編”コラボが完結を迎える。
水原は1987年12月14日生まれ、神奈川県出身。俳優業を中心に、舞台や映像作品、ラジオパーソナリティ、広告モデル、舞台プロデュースなど幅広く活動している。冠ラジオ番組『水原ゆきのみなラジオ』ではパーソナリティも務めている。