睛沙羅、意外すぎるスロベニアでの生活を告白！みやぞんと“意気投合”することに

本日6月1日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

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今、世界のクルーズ船やバスツアーが殺到する静岡県・清水港を舞台に旅する今回、ミラノ・コルティナオリンピックでスキージャンプ団体銅メダルを獲得した郄梨沙羅と、いとうあさこ、みやぞんが参戦する。

実は、清水港は冷凍マグロの水揚げ量が日本一。ということで、一同が今回の旅で探すグルメは、マグロの三大希少部位「ほほ肉」「テール」「カマ」。

さらに、静岡県が誇る開運スポットで金運アップの御利益があるという開運アイテムを探す「開運グルメ旅」を繰り広げる。

マグロの街といえども希少部位を見つけるのはハードルが高そうだが、今回の旅ではみやぞんが救世主に。

静岡で長年レギュラー番組を持つみやぞんは、清水のことを知り尽くす“清水通”。サンドたち一同を引っ張って、マグロをはじめ清水の絶品グルメやお土産など、魅力的な観光スポットを巡っていく。

◆旅のゴールは久能山東照宮！

おいしいグルメにテンションが上がる一同は、トークも止まらない。

海鮮に舌鼓を打ちながら、話は郄梨の食生活に。スロベニアを拠点にしている郄梨は、その土地柄もあって“あるもの”がなかなか食べられないそうで…。

また、スロベニアでの郄梨の意外すぎる生活も明かされ、みやぞんと意気投合。さらに郄梨は、ミラノ五輪で獲得したメダルへの思いも語る。

グルメにトークに楽しい旅を繰り広げる一同のゴールは、静岡県内唯一の国宝建造物を有する久能山東照宮。世界遺産の日光東照宮よりも先に徳川家康公を祀った、静岡県が誇る開運神社だ。

そこで授かることのできる金運アップアイテム「金の成る木」をゲットしたら旅は終了する。

日本平山頂からロープウェイに乗って久能山東照宮を目指す一同は、ロープウェイから望む絶景に「すごい！」「沖縄じゃないの!?」と大興奮。

さらに久能山東照宮では、豪華絢爛な本殿に圧倒される一同。そんな久能山東照宮にある「金の成る木」とは一体どんなものなのか？