『サバ缶』若狭小浜高校のサバ缶が宇宙日本食候補に…【第8話あらすじ】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第8話が1日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
■第8話あらすじ
若狭小浜高校の海洋科学科の教師、朝野峻一（北村匠海）は、長い年月、生徒たちがつなぐ「宇宙食サバ缶プロジェクト」を見守ってきた。ついにＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）が選ぶ宇宙日本食の候補に選出された。
テレビ番組では特集が組まれ、実習室で開発に向き合う寺尾瑠夏（伊東蒼）、小松崎菜那歌（平澤宏々路）、竹田奏仁（木村舷碁）、川上寿々（石田莉子）だけでなく、見守る朝野、教師として学校に戻ってきた菅原奈未（出口夏希）の姿が映し出され、小浜の人々も大盛り上がり。朝野の喜びもひとしおだ。宇宙食開発は、候補から認証に向けてＪＡＸＡによるオリエンテーリングが開始。「宇宙日本食認証基準案」開発担当、木島真（神木隆之介）は海洋科学科に出向き、直々に指導する姿も。木島は、高校生たちと朝野が企業と同等レベルの指導に耐えられるかどうかを心配する。よりいっそう「サバ缶を宇宙へ飛ばしたい！」という思いが高まる生徒たち。とくに瑠夏と奏仁は、試作作りにも余念がない。しかし、菜那歌と寿々は、地味な作業が続くことに不満を感じ始めていた。
同じ頃、テレビ出演などで注目を集める瑠夏たちを良く思わない三好勝哉（染谷隼生）らが、竹田大檎(安藤冶真)の弟、奏仁に目をつけ…。やっとつかんだ「宇宙食サバ缶」認証への希望。奈未、寺尾創亮（黒崎煌代）たちから夢のバトンを受けとった瑠夏たちは思いをひとつに、夢に向き合うことができるのか―。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
若狭小浜高校の海洋科学科の教師、朝野峻一（北村匠海）は、長い年月、生徒たちがつなぐ「宇宙食サバ缶プロジェクト」を見守ってきた。ついにＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）が選ぶ宇宙日本食の候補に選出された。
テレビ番組では特集が組まれ、実習室で開発に向き合う寺尾瑠夏（伊東蒼）、小松崎菜那歌（平澤宏々路）、竹田奏仁（木村舷碁）、川上寿々（石田莉子）だけでなく、見守る朝野、教師として学校に戻ってきた菅原奈未（出口夏希）の姿が映し出され、小浜の人々も大盛り上がり。朝野の喜びもひとしおだ。宇宙食開発は、候補から認証に向けてＪＡＸＡによるオリエンテーリングが開始。「宇宙日本食認証基準案」開発担当、木島真（神木隆之介）は海洋科学科に出向き、直々に指導する姿も。木島は、高校生たちと朝野が企業と同等レベルの指導に耐えられるかどうかを心配する。よりいっそう「サバ缶を宇宙へ飛ばしたい！」という思いが高まる生徒たち。とくに瑠夏と奏仁は、試作作りにも余念がない。しかし、菜那歌と寿々は、地味な作業が続くことに不満を感じ始めていた。
同じ頃、テレビ出演などで注目を集める瑠夏たちを良く思わない三好勝哉（染谷隼生）らが、竹田大檎(安藤冶真)の弟、奏仁に目をつけ…。やっとつかんだ「宇宙食サバ缶」認証への希望。奈未、寺尾創亮（黒崎煌代）たちから夢のバトンを受けとった瑠夏たちは思いをひとつに、夢に向き合うことができるのか―。