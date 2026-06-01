西武ファン・河合郁人、“虎バン主義”阪神vs西武戦中継のSPゲストに決定 解説・下柳剛から「深い部分をぜひ教えていただきたい」【コメントあり】
タレントの河合郁人が6月3日午後6時16分からABCテレビで生中継する『阪神タイガース対埼玉西武ライオンズ』にスペシャルゲストとして出演することが決定した。
芸能界きっての野球通としても知られる河合は幼少期から西武ライオンズファンで、現在は同球団の応援番組でMC も務める。虎バン主義を掲げ、阪神タイガースを熱く追うABC テレビのプロ野球中継に、ライオンズ愛にあふれる河合がどのように踏み込んでいくのか。
【全身ショット】素敵！ネクタイ姿で登場した河合郁人
■河合郁人コメント
――ゲスト出演が決まった際の率直な感想を教えてください。
中継に参加できることを、うれしく思っています！
幼少期からライオンズファンで、現在は球団の応援番組でMCも務めさせていただいていますが、実は交流戦の阪神戦を現地で観戦したことはありません。そのため、現地で観られる喜びが非常に大きいです。
――当日の解説席にはご自身も出演されているABCテレビ『newsおかえり』から、下柳剛さんや福井治人アナ(ABCテレビアナウンサー)がいますが、どのようなやり取りをしたいですか。
解説の下柳剛さんからは、阪神の戦略や各選手のすごさなど、深い部分をぜひ教えていただきたいです。一方で僕からは、ライオンズ選手の魅力をファンの視点からもお伝え出来ればと考えています。
福井アナは普段『newsおかえり』のスタジオではいじられ役ですが(笑)、彼の本領でもある“野球好き”の姿を間近で見られるのを楽しみにしています。
――意気込みをお願いします。
今両球団とも勢いがありますよね。その勢いに乗って、僕はパ・リーグやライオンズのすごさをしっかりアピールしたいですね。セ・パ交流を楽しみながら、ファン代表として中継を精一杯盛り上げていきたいと思います！
■放送概要
番組名：スーパーベースボール阪神×西武
放送日時：6月3日(水) 午後6時16分〜8時54分 生中継（関西ローカル）
出演：
＜ゲスト＞河合郁人
＜解説＞下柳剛
＜実況＞福井治人(ABCテレビアナウンサー)
＜リポーター＞北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー)
芸能界きっての野球通としても知られる河合は幼少期から西武ライオンズファンで、現在は同球団の応援番組でMC も務める。虎バン主義を掲げ、阪神タイガースを熱く追うABC テレビのプロ野球中継に、ライオンズ愛にあふれる河合がどのように踏み込んでいくのか。
■河合郁人コメント
――ゲスト出演が決まった際の率直な感想を教えてください。
中継に参加できることを、うれしく思っています！
幼少期からライオンズファンで、現在は球団の応援番組でMCも務めさせていただいていますが、実は交流戦の阪神戦を現地で観戦したことはありません。そのため、現地で観られる喜びが非常に大きいです。
――当日の解説席にはご自身も出演されているABCテレビ『newsおかえり』から、下柳剛さんや福井治人アナ(ABCテレビアナウンサー)がいますが、どのようなやり取りをしたいですか。
解説の下柳剛さんからは、阪神の戦略や各選手のすごさなど、深い部分をぜひ教えていただきたいです。一方で僕からは、ライオンズ選手の魅力をファンの視点からもお伝え出来ればと考えています。
福井アナは普段『newsおかえり』のスタジオではいじられ役ですが(笑)、彼の本領でもある“野球好き”の姿を間近で見られるのを楽しみにしています。
――意気込みをお願いします。
今両球団とも勢いがありますよね。その勢いに乗って、僕はパ・リーグやライオンズのすごさをしっかりアピールしたいですね。セ・パ交流を楽しみながら、ファン代表として中継を精一杯盛り上げていきたいと思います！
■放送概要
番組名：スーパーベースボール阪神×西武
放送日時：6月3日(水) 午後6時16分〜8時54分 生中継（関西ローカル）
出演：
＜ゲスト＞河合郁人
＜解説＞下柳剛
＜実況＞福井治人(ABCテレビアナウンサー)
＜リポーター＞北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー)