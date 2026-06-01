「我々は過保護に守ろうとした」ド軍指揮官が告白 悩んだ佐々木朗希の成長過程 ようやくの劇的改善で見えてきた“本物のエース”と呼ばれる日
このフィリーズ戦では6回途中でマウンドを降りた佐々木(C)Getty Images
自軍ベンチで弾けた笑顔が、自信を裏付けた。
現地時間5月30日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回1／3（84球）を投げ、被安打3、1失点、7奪三振と快投。4回にアレク・ボームに98.9マイル（約159.1キロ）の4シームを捉えられてソロ本塁打を被弾したが、目立った失投は、その一球のみ。球界屈指の重量打線を相手に支配的なパフォーマンスを披露した。
【動画】佐々木朗希、フィリーズ打線を直球と変化球で三振を奪うシーン
冴えたのは、ロッテ時代から異彩を放ってきた真っすぐだ。防御率15.58、被OPS1.043と苦しんだオープン戦で「最悪クラス」とも断じられた4シームだったが、フィジカルトレーナーのトラビス・スミス氏とマンツーマンでトレーニングを重ね、バルクアップを図った効果も手伝って、ここにきて質が劇的に改善してきている。
このフィリーズ戦では、数字も明らかに改善された。全84球のうち38球を投じた4シームの平均球速は、これまでから1.5マイル（約2.4キロ）もアップする98.5マイル（約158.5キロ）を計測。さらに最速も100.4マイル（約161.5キロ）をマークした。
さらにスピンレートも平均2298回転と、いわゆる“垂れないボール”となった。真っすぐで力勝負ができるようになり、課題だった第2、第3の変化球も活きた。実際、佐々木が奪った18の空振りのうち、50％はスライダーで記録したものだった。
まだまだ課題はある。それでもようやくメジャーリーグで、複数イニングに渡って本来の力勝負ができるようになったのは、大きな進歩だと言えよう。実際、間近で佐々木の成長を目にしてきたデーブ・ロバーツ監督は、米スポーツ専門局『Sports Net LA』の取材に対して「何よりマウンド上での立ち姿や存在感が一変したね。ロウキには自分を疑うような不安げな表情は一切見られなかった。今日あったのは、本物の自信だけだ」と疑うことなく、怪物を称えた。
これまで佐々木を厳しくも、温かく見守ってきた百戦錬磨の指揮官は、特筆すべき効果を発揮した“真っすぐ”を次のように評している。
「（今の球速帯をシーズンを通して維持できるなら）ロウキは完全に『別次元の投手』にまで上り詰めるよ。このまま投げられるなら世界一を狙うチームにおいて、『本物のエース』と呼べる存在になるさ」
さらに「昨年から今年の初めに関しては、我々はロウキに無理をさせず、過保護なまでに守ろうとしていた」と球団方針の一端を覗かせたロバーツ監督は、「常に彼に対してはマウンドで自信を失うような展開には絶対にさせたくなかった」と告白。その上で、改めて佐々木の起用法に対する持論を続けた。
「もう彼の登板だからといって、ベンチでハラハラする必要はない。ロウキが投げるイニングをもう少し引っ張る機会は、シーズン後半になればいくらでもあると思っているが、ここからは彼を信頼して、少しだけ長めの自由を与えられる段階に来たと実感している」
首脳陣に考えを改めさせた佐々木。いまだローテーションのポジション争いを続ける立場に違いないが、その歩みは日増しに力強くなってきている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]