大和ライフネクストは、「GRAND HOSTEL LDK 大阪新世界」を6月にグランドオープンする。

建物は9階建て。客室はドミトリールーム14室178ベッド、定員4〜6名のグループ個室6室、定員2〜3名のホテル個室22室の全252ベッド。ドミトリーは男女共用と女性専用を用意する。ホテル個室には専用のシャワールーム・洗面台・トイレを備えた。1室限定の特別室「ジオラマルーム」は阪堺電気軌道とコラボして、大阪の街並みのジオラマと6路線を操作できる鉄道模型レイアウトを設置する。エレベーターによるフロアセキュリティに加え、各客室の入り口にはカードキー式のセキュリティドアを採用した。

館内には24時間利用できるラウンジとアイランドキッチン2台を備えたシェアキッチン、フロント併設のバー、祈祷室、ランドリールーム、ジェンダーレストイレを完備する。宿泊予約は既に開始しており、ジオラマルームは4月上旬から開始する予定。

アクセスは、大阪メトロ御堂筋線動物園前駅から徒歩2分、JR大阪環状線新今宮駅から徒歩3分、阪堺電車恵美須町駅から徒歩4分。