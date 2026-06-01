ダヤン・ビシエド、突然の引退から1週間──“エル・タンケ”が残した温もり
引退するビシエドに大歓声が贈られた(C)産経新聞社
あれから1週間が経つ。ダヤン・ビシエドの「引退」から、である。
中日で9シーズン、DeNAで2シーズンを過ごした“エル・タンケ（戦車）”は、ペナントレースの真っ只中という異例の時期にリタイアを決断。5月24日の朝に各メディアから一斉に情報が出回り、午前中のうちにDeNA球団から正式リリース。午後のヤクルト戦がラストゲームという、非常に慌ただしい1日だった。
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ラストゲームはとてもハートフルなものだった。
ビシエドは試合前のスポンサーによる花束贈呈に登場。この手のイベントは若手の控え野手が担当するのが相場だが、思わぬ“登場人物”に観客席からは驚きと同時に万雷の拍手が送られた。
試合に本当の意味で登場したのは、DeNA1点リードの7回裏。2アウト走者なしでの代打だった。
対峙するヤクルトの右腕・奥川恭伸は、初球からスライダーを3球続ける「勝負モード」。見逃し、空振り、ファウルで迎えた4球目、ビシエドは152キロの高め速球にフルスイングを仕掛けるもバットは空を切った。NPB通算4048打席目は同489個目の三振が記録された。
場内の「ビシエド！」コールを背に受けながら、ベンチに歩みを進める背番号66。まずはライトスタンドの歓声に応えたあと、三塁側にも一礼。全力勝負を挑んだヤクルトバッテリーには笑顔でバットを突き出し、その心意気を讃えた。一塁側のベンチにはチームメイトと首脳陣が並んでおり、一人ひとりと握手。最後に待ち構えた筒香嘉智とはハグを交わした。
ゲームはそのままDeNAがリードを守り、1-0で勝利。ビシエドのラストゲームを白星で飾った。ウイニングボールはしっかりとビシエドの手に渡っていた。試合後はセレモニーの予定こそなかったものの、戸柱恭孝の計らいでお立ち台へ。ファンに別れのメッセージを届け、グラウンドを一周。最後はマウンド付近で6度胴上げされた。
こんなことができたのも勝ったからこそ。ビシエドのために一致団結したベイスターズナインの力強さを感じさせてくれる。
当日から3日後の27日には、球団公式YouTubeで舞台裏動画が配信。試合前のロッカールームでの挨拶から終了後のメッセージまで、12分30秒に凝縮された内容は多くのファンの目頭を熱くさせた。
中日・DeNAで共にプレーした京田陽太は、66番の刺繍が入った練習着で涙ながらに語っていた。
「家族もいますし、タンケの中では大きな決断だったと思います。顔を見ると、こみ上げるものが……。それぐらいタンケと過ごした時間は僕の中で大切なものでもあるので。寂しいですね……結構辛いです」
きっとこの言葉は、彼らと同じ時間を過ごしたファンも共感したのではないか。あまりにも急すぎる別れに心の準備もできないまま、その瞬間を迎えてしまった。もうその勇姿を見られない寂しさ。一方で、家族との時間をゆっくり過ごしてほしいと願う気持ち。さまざまな想いがないまぜになって襲う──筆者もそうだ。
誰よりも懐が深くて、優しくて強い“エル・タンケ”は愛する家族のもとへ戻っていった。キューバから筏で亡命してから20年余り、きっと彼は長い旅を終えた感覚なのだろう。決断は尊重したい。ファンにできるのは、日本野球や文化を愛し愛された選手がいたと語り継いでいくことだ。
[文：尾張はじめ]