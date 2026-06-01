「ソフトバンク３−１広島」（３１日、みずほペイペイドーム）

左翼席から響く「絶対勝つぞカープ！」のゲキに応えるように、広島・名原典彦外野手が快音を響かせた。交流戦開幕６連敗と、暗いトンネルを抜け出せないチームに光をともす２安打をマーク。「気持ちだけは絶対に負けちゃいけない。必死に食らいついてやる気持ちです」と力強く振り返った。

好投手に対して一歩も引かなかった。初回は今春のＷＢＣで台湾代表に選出された徐若熙（シュー・ルオシー）の１５４キロを右前へ。「三振は絶対にしたくない」と、ポイントを後ろに置いて剛速球に対応した。

八回２死一塁ではＷＢＣで日の丸を背負った松本裕の１５２キロをまたしても右前へ。「（勝負は）追い込まれてからだと思っていた」と、カウント１−２から高めの直球を逆らわずに捉えた。これでデビューから９試合で６度目のマルチ安打。「目標が高すぎるやろと思われるかもですけど、目標は全打席ヒットなんで」と、貪欲な姿勢で打席に向かっている。

守備でも戦う姿勢を崩さない。六回、栗原が右翼席に運んだ１６号２ランの打球に対し、フェンスをよじ登って捕球を試みた。「限りなく可能性は低いんですけど、もし（打球が）失速してフェンスの一番上に当たるってなった時に捕りたい。準備です」と、全力プレーでアピールしている。

チームは５月を９勝１５敗１分けでフィニッシュし、敵地みずほペイペイでは２０２１年から１０連敗。借金は今季ワーストを更新する１２に膨らんだ。「僕は今まで通り自分ができることをやるしかない。２番以降、頼もしい打者が続くんで、どうにか僕が走者にいる状態で回せるようにやっていくしかない。色気を出さず気合と根性でやっていきます」と名原。２日からは本拠地での６連戦が待っている。ニューヒーローが必死のプレーで流れを変える。