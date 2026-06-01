「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

０２年の藤沢和雄厩舎以来、２４年ぶりの４頭出しだった上原佑厩舎は、３番人気ゴーイントゥスカイの４着が最高。上がり最速（３Ｆ３２秒８）の末脚で追い込んだが届かなかった。上原佑師は「ゲートは速くなかったですが、最後は良い脚を使っています。ただ、ギュンと切れる脚がないので切れ負けしてしまいました」と悔しさをにじませ、武豊は「直線で１、２着馬に離されてしまって…。最後はじりじり来ているんだけどね。でも今後が楽しみですよ」と前を向いた。

８着だった５番人気のライヒスアドラーについては「勝ちに行く競馬をしてくれたし、結果的に距離が長かったです」と上原佑師。１２着だった８番人気のフォルテアンジェロは「少し雰囲気にのまれてしまい、レースでもごちゃついて脚がたまりませんでした」、１６着だった１０番人気のグリーンエナジーは「最後は息があがってしまいました。本来の走りではなかったです」とそれぞれ振り返った。

平成生まれ初のダービートレーナーは持ち越し。「すごく反省点は多いですが、４頭ともこれからが楽しみですから」。若き指揮官の挑戦は始まったばかりだ。