1日午前5時54分ごろ、新潟県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、新潟県の上越市と小千谷市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□新潟県

上越市 小千谷市

■震度2

□新潟県

妙高市 長岡市 柏崎市

十日町市 魚沼市 刈羽村

佐渡市





□石川県輪島市 珠洲市 能登町

■震度1

□新潟県

糸魚川市 三条市 加茂市

見附市 南魚沼市 田上町

出雲崎町 新潟北区 新潟東区

新潟中央区 新潟西区 新潟西蒲区

新発田市 燕市 五泉市

阿賀野市 聖籠町 弥彦村

阿賀町 関川村



□石川県

七尾市



□山形県

山形小国町 飯豊町



□福島県

下郷町 檜枝岐村 只見町

南会津町 西会津町 福島昭和村



□栃木県

日光市



□群馬県

沼田市 片品村 みなかみ町

渋川市



□富山県

魚津市 黒部市 入善町

富山朝日町



□長野県

長野市 飯山市 信濃町

飯綱町 栄村 佐久市

長野南牧村 立科町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。