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1日午前5時54分ごろ、新潟県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、新潟県の上越市と小千谷市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□新潟県
上越市　小千谷市

■震度2
□新潟県
妙高市　長岡市　柏崎市
十日町市　魚沼市　刈羽村
佐渡市

□石川県
輪島市　珠洲市　能登町

■震度1
□新潟県
糸魚川市　三条市　加茂市
見附市　南魚沼市　田上町
出雲崎町　新潟北区　新潟東区
新潟中央区　新潟西区　新潟西蒲区
新発田市　燕市　五泉市
阿賀野市　聖籠町　弥彦村
阿賀町　関川村

□石川県
七尾市

□山形県
山形小国町　飯豊町

□福島県
下郷町　檜枝岐村　只見町
南会津町　西会津町　福島昭和村

□栃木県
日光市

□群馬県
沼田市　片品村　みなかみ町
渋川市

□富山県
魚津市　黒部市　入善町
富山朝日町

□長野県
長野市　飯山市　信濃町
飯綱町　栄村　佐久市
長野南牧村　立科町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。