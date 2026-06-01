新潟県で最大震度3の地震 新潟県・上越市、小千谷市
1日午前5時54分ごろ、新潟県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は新潟県上中越沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、新潟県の上越市と小千谷市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□新潟県
上越市 小千谷市
■震度2
□新潟県
妙高市 長岡市 柏崎市
十日町市 魚沼市 刈羽村
佐渡市
輪島市 珠洲市 能登町
■震度1
□新潟県
糸魚川市 三条市 加茂市
見附市 南魚沼市 田上町
出雲崎町 新潟北区 新潟東区
新潟中央区 新潟西区 新潟西蒲区
新発田市 燕市 五泉市
阿賀野市 聖籠町 弥彦村
阿賀町 関川村
□石川県
七尾市
□山形県
山形小国町 飯豊町
□福島県
下郷町 檜枝岐村 只見町
南会津町 西会津町 福島昭和村
□栃木県
日光市
□群馬県
沼田市 片品村 みなかみ町
渋川市
□富山県
魚津市 黒部市 入善町
富山朝日町
□長野県
長野市 飯山市 信濃町
飯綱町 栄村 佐久市
長野南牧村 立科町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。