美脚も美くびれも完璧…女子ゴルファー、アン・シネの撮影中SHOTにファンもメロメロ「若返ってる？」

日本でも人気を集める韓国女子ゴルファー、アン・シネの近況投稿が話題だ。

【写真】えっ…ランジェリー？アン・シネの大胆姿

アン・シネは最近、自身のインスタグラムで「MERBEI OUTDOOR PATCH COMING SOON♡」とキャプションに綴り、数枚の写真と動画を投稿した。

投稿には、とあるスタジオで写真撮影に臨むアン・シネが写っている。ゴルフウェアやスポーティーコーデ、ラフなスウェットコーデなど多彩な組み合わせを完璧に着こなし、モデルさながらに多彩なポージングを披露している。

何より目が行くのは引き締まったスタイルの良さで、現役引退から約1年半が経った今も“アスリート体型”は健在。美くびれや美脚などを惜しげもなく見せつけ、多くのファンを虜にさせていた。

写真を目にしたファンからは、「アメイジング、そしてビューティフル！」「若返ってますか？」「素敵すぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・シネInstagram）

アン・シネは1990年12月18日生まれの35歳。小学3年時のニュージーランド留学でゴルフの実力を磨くと、2008年にプロ転向した後、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を達成。2017年の日本ツアー参戦時は美貌でも注目を集め、2018年には現役ゴルファーとして異例の写真集も日本の雑誌社より発売した。

2024年9月に現役引退を宣言した後、昨年8月に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。今年2月には日本でポップアップストアを開くなど、第二のキャリアを切り開いている。