「目黒記念・Ｇ２」（３１日、東京）

激戦だったダービーの余韻が残る中、３番人気のファイアンクランツが初重賞Ｖのゴールをトップで駆け抜けた。レース前にテンションが高くなりがちなタイプだが、この日はひと味違っていた。「落ち着いていた。返し馬で少し気が入ったが、いいポジションで折り合うことができた」とレーン。５番手のポジションでレースの流れに乗った。

最後の直線では狭いスペースを割って出ると、残り２００メートルで先頭へ。１番人気ウィクトルウェルス、２番人気ダノンシーマが迫ってきたが、しぶとく押し切って初タイトルをゲットした。レーンは「スムーズな展開になったのが良かった。直線でスペースができてからも、しっかり反応してくれた。いい勝ち方ができた」と内容を評価。３歳春にはダービーにも出走（９着）した素質馬が、明け４歳となり着実にステップアップを遂げている。「まだ精神面で弱い面はあるが、少しずつ良くなってきている」とレーン。父は厩舎の先輩でもあるドゥラメンテ。偉大な足跡を追って、秋にはさらなる飛躍を誓う。