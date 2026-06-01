フルタイム労働は「子なし、独身、単身住まいだからできる」年収1200万円・40代女性が語る、働く前提条件

週5日、1日8時間というフルタイムの労働スタイルに、密かに疑問や限界を感じている人は少なくない。

投稿を寄せた神奈川県の50代女性（事務・管理／年収300万円）は、日々の勤務に疲弊しきっている様子を明かした。（文：法田ひまり）

仕事だけでなく朝から晩までワンオペ家事

女性の不満は、仕事そのものだけでなく、家庭内の歪んだバランスにもあるようだ。

「パートの方の７時間、週4生活がとても羨ましい。帰ってから、夕飯の支度、毎朝出社前には洗濯、朝ごはん、昼ごはんの支度。主人は、夕飯の皿洗いのみ。何だか間違ってる気がする」

同じようにフルタイムで働いているにもかかわらず、家事負担が自分ばかりに偏っている状態は、どう考えても割に合わない。さらに夫の定年が迫る中、女性はこう綴っている。

「主人がもうじき定年だから、まだまだ正社員のこの労働に縛られなきゃいけない」

ただ、頑なにフルタイムを拒んでいるわけではないようで、「週休3日制なら、8時間でも構わないかな？」とも本音を漏らしている。

フルタイム労働、平日は趣味もできなくなる

一方で、そもそもフルタイム労働が成立するための“前提条件”について、冷静に分析する声もある。投稿を寄せた東京都の40代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1200万円）は、フルタイムで稼働できる条件についてこう分析している。

「子なし、独身、単身住まいだからできることだと思う 面倒を見なければならない人がいないこと（パートナー、高齢の親など）が条件」

「趣味なども平日は全くできなくなるため、自分の時間も犠牲にしなければならない その分、対価がともなってれば、まだ天秤にかける余地もある」

可処分時間の結構な割合を犠牲にしなければいけないのだから、フルタイムがきついと感じるのも当然ではある。ある程度の対価がないとやってられないだろう。

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