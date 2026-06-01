◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド５―８位決定戦第１戦 秋田１―１（延長０―０、ＰＫ５―４）札幌（３１日・ソユースタジアム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が１２０分間の激闘後のＰＫ戦で、Ｊ２秋田に敗れた。敵地での戦いは後半３分にＦＷ大森真吾（２５）のゴールで先制。しかし追加点を奪えず、同２０分に追いつかれ、１―１でＰＫ戦に突入。５人が決めた相手に対し、札幌は１人が外し、４―５で涙をのんだ。主導権を握り続けた前半の好機を生かせなかったことが響き、地域リーグラウンドから連敗となった。リーグ７位をかけた特別大会最終戦は、６日にアウェーでＪ２新潟と行われる。

札幌は今季加入したＤＦ内田瑞己（２６）が初先発し、フル出場。「素直に楽しかった」と振り返った。３月に１試合途中出場した後、右足関節遊離体の手術を受けた。「自分の思い描いていたシーズンとはかけ離れていた。本来だったら間に合わなかった」。何とか今大会中の復帰を果たし、１対１の場面では「自分の強み。負けたくなかった」と互角に渡り合った。存在感を示したが「イージーミスも多かったしまだまだ」と高みを目指す。