5月31日、高知競馬場で行われた10R・丸山台特別（4歳上C級下・ダ1900m）は、永森大智騎乗の7番人気、ベルリネッタ（牡4・高知・川野勇馬）が快勝した。1馬身差の2着にテーオーシリウス（牡8・高知・工藤真司）、3着にディアセオリー（牡9・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは2:06.2（稍重）。

1番人気で宮川実騎乗、サンライズシア（牡5・高知・宮川浩一）は9着、2番人気で岡村卓弥騎乗、ジョウショーパワー（牡6・高知・雑賀正光）は4着敗退。

レース序盤、ディアセオリーが先頭、2番手にヴィアダクトさらにダイタジャスティス、テーオーシリウスらが続いて進行。ディアセオリーに2番手に上がったテーオーシリウスが続いて、更に中団から位置取りを上げて進路を外に切り替えたベルリネッタが2頭を追って最終コーナーを通過。直線で逃げ切りを図るディアセオリーをベルリネッタ、テーオーシリウスの順に躱すとベルリネッタが勢いそのままに1馬身差で押し切って勝利。2連勝目を準重賞勝利で飾った。

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「力あるところ見せてくれた」

1着 ベルリネッタ

永森大智騎手

「道中、折り合いを欠くところがありましたが、それでも最後までしっかりと脚を使ってくれました。馬が諦めずに頑張ってくれたおかげで勝つことができましたし、改めて力のあるところを見せてくれたと思います。今後も応援よろしくお願いいたします」

ベルリネッタ 29戦3勝

（牡4・高知・川野勇馬）

父：タワーオブロンドン

母：スペチアーレ

母父：ダイワメジャー

馬主：上岡和男

生産者：下河辺牧場

【全着順】

1着 ベルリネッタ

2着 テーオーシリウス

3着 ディアセオリー

4着 ジョウショーパワー

5着 ビービーベジェサ

6着 イエデゴロゴロ

7着 クリノドラゴン

8着 クヴェレ

9着 サンライズシア

10着 ダイタジャスティス

11着 ヴィアダクト

12着 ニヨドスマイル