コンサートに出演する吉田さん（川崎市提供）

北朝鮮による拉致問題への理解を深め、被害者の早期帰国の実現を願うコンサート「北朝鮮に拉致された横田めぐみさんとの再会のための『響』〜演奏と映像のコラボレーション〜」が７月４日、ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室（川崎市幸区）で開かれる。川崎市と支援団体「あさがおの会」の主催。

市はめぐみさんの家族が市内に住んでいることから、拉致問題への啓発事業を毎年展開。めぐみさんの弟で拉致被害者家族会代表の拓也さんの講演などを実施してきたが、コンサートは「より多くの人に現状を知ってもらいたい」と企画したという。

めぐみさんの中学時代の同級生で、拉致被害者の救出に向けたチャリティーコンサートを手掛けてきたバイオリニスト吉田直矢さんと、ピアニスト河崎恵さんが出演。遠い異国で暮らすめぐみさんが思い描く「故郷や家族の姿」を映像で表現しながら、再会への願いを込めた演奏を届ける。会場ではめぐみさんの父で２０２０年に亡くなった横田滋さんが撮影した写真のパネル展も開催する。

入場無料。午後２時開演（同１時開場）。写真展は午後１時〜４時半。定員は１２０人で、事前申込制。６月１日から同１９日まで市ホームページの申し込みフォーム、または電話０４４（２００）２６８８で受け付ける。応募多数の場合は抽選となる。