俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退。ある夜、自責の念に苦しむ秀吉は足を踏み外して頭を打ち、記憶を失くしてしまう。羽柴小一郎（仲野太賀）は兄の記憶を取り戻そうと手を尽くすも…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告。半兵衛は雨に打たれ、小寺官兵衛（倉悠貴）の目の前で倒れる。SNS上には「少しでも長生きしてほしいんだよー！」「今作の戦大好き半兵衛も、そろそろ見納めかと思うと悲しい」「刻々と最期が近づいていて耐えられん…次回予告で大泣き」などと悲痛な声が上がる。

第21話（5月31日）の劇中の年代は1577年（天正5年）11月。稀代の軍師・竹中半兵衛は1579年（天正7年）6月、播磨攻めの陣中で病死している。