選手が中指を立てる侮辱的行為。浦和が謝罪「詳細把握に努め、厳正に対処してまいります」
浦和レッズは５月31日、「選手による侮辱的行為について（第１報）」と題した声明を出した。
「本日、2026年５月31日（日）にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド 第１戦 ファジアーノ岡山戦において、オナイウ阿道による浦和レッズのサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立てる行為）が確認されました。本日、スタジアムにお越しになったみなさま、そして浦和レッズを応援くださっているすべてのみなさまに、深くお詫び申し上げます」
問題の行為は、１−１で引き分けに終わった試合後に起こった。
「当該行為は、試合終了後に選手たちが浦和レッズサポーターのみなさまの元へ挨拶に伺った際、選手とサポーターの方とのやり取りの中で発生いたしました。発生直後に現場で実施された、クラブスタッフによる事実確認の結果、オナイウ本人および複数の浦和レッズサポーターの方から当該行為が行われた旨の証言を得たため、弊クラブとして事実認定に至りました」
なお、「オナイウは当該行為に対し、深い反省の念を示しております」とのこと。「しかしながら、クラブとして、当該行為はいかなる状況であっても、浦和レッズ理念、ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると捉えております」とし、「今後の対応につきましては、速やかに今回の事象の詳細把握に努め、厳正に対処してまいります。処分の内容につきましては、方針が決まり次第、あらためてお知らせいたします」と記す。
最後に「本件に関連して、オナイウ本人ならびに特定の個人に対する誹謗中傷や、攻撃的な発言・投稿はお控えくださいますよう、お願いいたします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「本日、2026年５月31日（日）にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J１百年構想リーグ プレーオフラウンド 第１戦 ファジアーノ岡山戦において、オナイウ阿道による浦和レッズのサポーターへ向けた侮辱的行為（中指を立てる行為）が確認されました。本日、スタジアムにお越しになったみなさま、そして浦和レッズを応援くださっているすべてのみなさまに、深くお詫び申し上げます」
「当該行為は、試合終了後に選手たちが浦和レッズサポーターのみなさまの元へ挨拶に伺った際、選手とサポーターの方とのやり取りの中で発生いたしました。発生直後に現場で実施された、クラブスタッフによる事実確認の結果、オナイウ本人および複数の浦和レッズサポーターの方から当該行為が行われた旨の証言を得たため、弊クラブとして事実認定に至りました」
なお、「オナイウは当該行為に対し、深い反省の念を示しております」とのこと。「しかしながら、クラブとして、当該行為はいかなる状況であっても、浦和レッズ理念、ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると捉えております」とし、「今後の対応につきましては、速やかに今回の事象の詳細把握に努め、厳正に対処してまいります。処分の内容につきましては、方針が決まり次第、あらためてお知らせいたします」と記す。
最後に「本件に関連して、オナイウ本人ならびに特定の個人に対する誹謗中傷や、攻撃的な発言・投稿はお控えくださいますよう、お願いいたします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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