「ヨシダへの敬意？ 当然だよ」超満員の国立でアイスランド代表が示した“心温まる振る舞い” 「最後まで見届けたかったんだ。なぜなら…」

「ヨシダへの敬意？ 当然だよ」超満員の国立でアイスランド代表が示した“心温まる振る舞い” 「最後まで見届けたかったんだ。なぜなら…」