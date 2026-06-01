「ヨシダへの敬意？ 当然だよ」超満員の国立でアイスランド代表が示した“心温まる振る舞い” 「最後まで見届けたかったんだ。なぜなら…」
壮行試合を終えて、森保一監督が国立競技場の６万大観衆へ感謝の意を述べ、来るワールドカップへの熱い決意を明かした。その様子をじっと見つめ、聞き入っていたのは日本人だけではない。対戦相手であるアイスランド代表のベンチにも半数以上の選手やスタッフが残り、セレモニーの目撃者となっていた。
５月31日に国立で開催された日本代表vsアイスランド代表の一戦は、ホームチームの１―０勝利に終わった。FIFAランキング18位の日本に対してアイスランドは75位。とはいえアイスランドは、先のワールドカップ欧州予選でプレーオフに進出したウクライナと最後まで２位の座を激しく争っただけあって、底力のある好チームだ。実際に日本はアイスランドの堅固な守備ブロックに手を焼き、ＧＫ鈴木彩艶がひやりとするピンチも少なからずあった。
欧州各国でプレーするアイスランド代表の選手たちにしてみれば、シーズンが終わったばかりで長い極東への旅となり、疲労困憊だったはず。そんななか、彼らはコンディションが厳しいながらも闘志溢れるプレーを続け、なおかつ紳士的で心温まる振る舞いで日本のファンを感動させた。前半途中に吉田麻也が退く際には、日本の選手たちと一緒に“ガード・オブ・オナー”を創出。さらに試合後のセレモニーでもロッカールームに戻らず、森保監督や遠藤航キャプテンのスピーチに耳を傾けていた。
試合後、ギリシャのヴォロスでプレーするＤＦヒョルトゥル・ヘルマンソンが取材に応じてくれた。「正直言って過酷なツアーだったね。時差が厳しいだけじゃなく、日本がここまで暑いとは思っていなかったよ」と本音をポロリ。そのうえで「何より、日本代表は本当によく組織されたすごくタフな相手だった。僕たちはよく戦ったし、引き分けが妥当だと思ったけど、決勝点を奪われてしまったね」と話し、笑みを浮かべた。
吉田への花道に関しては「マヤ・ヨシダのことはもちろんみんな知っているし、プレミアリーグで活躍したレジェンドだ。彼への敬意を示すのは当然のことであり、（花道は）自然なリアクションだったよ」と振り返った。
ヘルマンソンは試合後もずっとベンチから動かなかった選手のひとり。その真意を訊くと、「とにかく今日のスタジアムの雰囲気が最高だったんだ。最初から最後まで、声援や演出に心を打たれた。日本代表をワールドカップへ送り出すセレモニーがどんなものかを最後まで見届けたかったし、スタジアムがどんな雰囲気になるのかも確かめたかった。素晴らしかったね。夏のいい思い出になったよ」と答えてくれた。
もちろん、アイスランド代表が見据えるのは４年後のワールドカップ出場だ。31歳のヘルマンソンは「今回来日したアイスランド代表は若い選手が多かったんだけど、個人的に期待値は高いと感じているよ。ここ日本で最高のリスタートが切れたし、とても良い経験になったと思う」と語り、最後に「日本代表は本当に強かったよ。ワールドカップでの健闘を祈りたい。グッドラック！」とエールを贈った。
取材・文●川原 崇（サッカーダイジェスト）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
５月31日に国立で開催された日本代表vsアイスランド代表の一戦は、ホームチームの１―０勝利に終わった。FIFAランキング18位の日本に対してアイスランドは75位。とはいえアイスランドは、先のワールドカップ欧州予選でプレーオフに進出したウクライナと最後まで２位の座を激しく争っただけあって、底力のある好チームだ。実際に日本はアイスランドの堅固な守備ブロックに手を焼き、ＧＫ鈴木彩艶がひやりとするピンチも少なからずあった。
試合後、ギリシャのヴォロスでプレーするＤＦヒョルトゥル・ヘルマンソンが取材に応じてくれた。「正直言って過酷なツアーだったね。時差が厳しいだけじゃなく、日本がここまで暑いとは思っていなかったよ」と本音をポロリ。そのうえで「何より、日本代表は本当によく組織されたすごくタフな相手だった。僕たちはよく戦ったし、引き分けが妥当だと思ったけど、決勝点を奪われてしまったね」と話し、笑みを浮かべた。
吉田への花道に関しては「マヤ・ヨシダのことはもちろんみんな知っているし、プレミアリーグで活躍したレジェンドだ。彼への敬意を示すのは当然のことであり、（花道は）自然なリアクションだったよ」と振り返った。
ヘルマンソンは試合後もずっとベンチから動かなかった選手のひとり。その真意を訊くと、「とにかく今日のスタジアムの雰囲気が最高だったんだ。最初から最後まで、声援や演出に心を打たれた。日本代表をワールドカップへ送り出すセレモニーがどんなものかを最後まで見届けたかったし、スタジアムがどんな雰囲気になるのかも確かめたかった。素晴らしかったね。夏のいい思い出になったよ」と答えてくれた。
もちろん、アイスランド代表が見据えるのは４年後のワールドカップ出場だ。31歳のヘルマンソンは「今回来日したアイスランド代表は若い選手が多かったんだけど、個人的に期待値は高いと感じているよ。ここ日本で最高のリスタートが切れたし、とても良い経験になったと思う」と語り、最後に「日本代表は本当に強かったよ。ワールドカップでの健闘を祈りたい。グッドラック！」とエールを贈った。
取材・文●川原 崇（サッカーダイジェスト）
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