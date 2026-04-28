「嵐」が活動終了日の３１日、東京ドームでラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（５都市計１５公演、約４９万人動員）のファイナル公演を開催し、約２６年半の歴史に幕を下ろした。１９９９年のデビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」など全３３曲を、会場や生配信で見守った世界中のファンに届けた。結成から９７５６日分の感謝を伝えながら、最後の瞬間まで５人で駆け抜け「嵐らしい最高の一日」を作り上げた。

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ファンクラブは６月１５日まで運営を継続するが、５人は「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」とのグループとしてのエージェント契約を終了し、それぞれの道を進む。

リーダーの大野智は、この日をもって「ＳＴＡＲＴＯ―」を退所し、フリーとなる。他事務所との契約予定はなく、アイドルや俳優業を中心とした３１年半の芸能活動に一区切りをつけるとみられる。

今年２月２８日、この日のラストライブとともに退所を発表した際には、自身の進退について「嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」。この日も引退か活動継続かについては明言しなかった。

歌、ダンスのセンスは一級品。非凡な才能への評価とは裏腹に、かねて自由な生き方への思いは強い。１７年に「一度、何事にも縛られず自由に生活してみたい」とメンバーに打ち明けたことを契機に、グループは２０年末に活動休止。大野は個人活動も休止し、離島でスローライフを送っていた。過去には個展を開くなどアートの才能にも優れており、今後は自然体な生き方に重きを置くとみられる。

二宮和也と松本潤は、それぞれが設立した新会社「オフィスにの」「ＭＪＣ Ｉｎｃ．」を基盤に芸能活動を行う。

櫻井翔と相葉雅紀は、６月以降も「ＳＴＡＲＴＯ―」に継続して所属。櫻井は、１日にキャスターを務める日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（後１１時）に出演を予定しており、ラストステージから一夜明けた心境に言及があるか注目が集まる。