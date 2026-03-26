安定感発揮で無失点勝利に貢献した鈴木彩艶「まだまだ高めていきたい」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
日本代表の守護神が北中米W杯を前に頼もしい存在感を示した。アイスランド戦に先発出場したGK鈴木彩艶(パルマ)が、鋭い反応と安定したプレーでゴールを死守。試合終盤の後半38分からはGK早川友基へバトンをつなぎ、無失点リレーで1-0の勝利に貢献した。
日本がボールを保持する時間が長く、被シュートこそ多くなかったが、時折仕掛けられる鋭い攻撃を危なげなく封じるあたりはさすがだった。その中で見せ場と言えるシーンの一つは前半43分。相手の鋭い攻撃から強烈なシュートを浴びたが、冷静に対応してビッグセーブ。ゴール前での落ち着きと反応速度を発揮した。
試合後は「守備に関しては落ち着いて対応できたし、枠内シュートもしっかり対応できた」と手応えを語ったが、一方で、自身のプレーを冷静に見つめる姿勢は変わらない。後方からの組み立てについて「ロングボールの質や、相手に蹴らされるシーンがあったので、自分からもう少しトライできてもよかった」と課題を挙げた。
W杯本番ではロングボールを活用するチームとの対戦も予想される中、「セカンドボールは注意して臨んだが、何個か拾われてピンチになったシーンもあった。改善するべきところは改善しなければいけない」と気を引き締めた。試合中にはDF板倉滉とビルドアップ時の立ち位置について話し合う場面もあった。「プレーの選択肢について確認した。今後にも生きることだと思う」と振り返り、チーム全体での成熟にも手応えを感じている。
この日は代表活動にひと区切りをつけるDF吉田麻也のセレモニーも行われた。鈴木彩は「彼とは2日間しか練習していませんでしたが、質の高い選手。これまで代表に対してやってきたことをリスペクトしている」と敬意を表したうえで、「ああいう形で送り出せたことは非常にうれしい。その後もしっかり集中を切らさず勝利できたのは良かった」と語った。
将来、自身も同じような存在になりたいかと問われると、「今までの大会で多くの試合を戦ってきた選手がいるので、そういった選手たちに並べるように一歩一歩進んでいきたい」と謙虚に話した。
昨年11月に左手を骨折し、約4か月間の離脱も経験したが、現在の状態については「復帰してからコンディションは上がってきている。ただ、まだまだ高めていきたい」と向上心をのぞかせる。W杯まで残された期間についても、「キックの部分の質を高めたいし、ディフェンダー陣との連携ももっと取れる。自分のパフォーマンスを高めて最高の状態で大会に入りたい」と見据えた。
国立競技場を一周した際には、多くのサポーターから大きな声援が送られた。「本当にたくさんの方が来てくださって、名前も呼んでいただいた。日本全国の人たちが注目していると思うので、その気持ちを背負って全力でプレーするだけ」。日本のゴールマウスを託された23歳は、大舞台へ向けて着実に準備を進めている。
(矢内由美子)
日本代表の守護神が北中米W杯を前に頼もしい存在感を示した。アイスランド戦に先発出場したGK鈴木彩艶(パルマ)が、鋭い反応と安定したプレーでゴールを死守。試合終盤の後半38分からはGK早川友基へバトンをつなぎ、無失点リレーで1-0の勝利に貢献した。
日本がボールを保持する時間が長く、被シュートこそ多くなかったが、時折仕掛けられる鋭い攻撃を危なげなく封じるあたりはさすがだった。その中で見せ場と言えるシーンの一つは前半43分。相手の鋭い攻撃から強烈なシュートを浴びたが、冷静に対応してビッグセーブ。ゴール前での落ち着きと反応速度を発揮した。
W杯本番ではロングボールを活用するチームとの対戦も予想される中、「セカンドボールは注意して臨んだが、何個か拾われてピンチになったシーンもあった。改善するべきところは改善しなければいけない」と気を引き締めた。試合中にはDF板倉滉とビルドアップ時の立ち位置について話し合う場面もあった。「プレーの選択肢について確認した。今後にも生きることだと思う」と振り返り、チーム全体での成熟にも手応えを感じている。
この日は代表活動にひと区切りをつけるDF吉田麻也のセレモニーも行われた。鈴木彩は「彼とは2日間しか練習していませんでしたが、質の高い選手。これまで代表に対してやってきたことをリスペクトしている」と敬意を表したうえで、「ああいう形で送り出せたことは非常にうれしい。その後もしっかり集中を切らさず勝利できたのは良かった」と語った。
将来、自身も同じような存在になりたいかと問われると、「今までの大会で多くの試合を戦ってきた選手がいるので、そういった選手たちに並べるように一歩一歩進んでいきたい」と謙虚に話した。
昨年11月に左手を骨折し、約4か月間の離脱も経験したが、現在の状態については「復帰してからコンディションは上がってきている。ただ、まだまだ高めていきたい」と向上心をのぞかせる。W杯まで残された期間についても、「キックの部分の質を高めたいし、ディフェンダー陣との連携ももっと取れる。自分のパフォーマンスを高めて最高の状態で大会に入りたい」と見据えた。
国立競技場を一周した際には、多くのサポーターから大きな声援が送られた。「本当にたくさんの方が来てくださって、名前も呼んでいただいた。日本全国の人たちが注目していると思うので、その気持ちを背負って全力でプレーするだけ」。日本のゴールマウスを託された23歳は、大舞台へ向けて着実に準備を進めている。
(矢内由美子)