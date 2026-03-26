ともに戦ってきたすべての仲間のために…第二次森保監督体制をけん引した主将・遠藤航がW杯へ決意新た「覚悟を持って戦うことが自分たちの使命」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
本番直前の実戦復帰に、思いを述べた。日本代表のMF遠藤航(リバプール)は2月11日にサンダーランド戦で負傷して以来の試合となった。「(試合日の)お昼はだいたい食べてちょっと昼寝する感じだったけど、そのときもちょっと興奮していた」と振り返った。
試合中の負傷で左足の靭帯が切れたため、自身初の手術で人工靭帯を入れて回復を目指した。北中米ワールドカップ直前もあわてることなく一歩ずつリハビリを行い、出発直前に待望の復帰を果たした。
「今までのキャリアのなかでこれだけ試合と離れることはあまりなかった。純粋な今の気持ちとして、やっぱりサッカーが好きなんだなっていうのは改めて感じた。試合ができる喜びを感じてプレーした」。スタメンとしてピッチに立ち、前半45分間プレー。途中で足に違和感を覚えたために途中交代となったが、「自分にとってすごく大事な時間だった」とひさびさの実戦を振り返った。
スタメンには遠藤とともに、アイスランド戦までの帯同となっていたDF吉田麻也も名を連ねた。新旧のキャプテンが揃ったなかで、前日会見で森保一監督は遠藤にキャプテンマークを託す話をしていたが、結果として腕章を巻いたのは吉田。約10分間のプレー後に敵味方から花道を作られてピッチを出ると、その腕章は遠藤に渡していた。
前回大会までのキャプテンに腕章を託した理由を問われると、遠藤は「単純に僕だけじゃないけど、ほかの選手も、監督も含めて、麻也さんが代表に貢献してきたことに対してのリスペクトがみんなある」と、その存在への敬意を示す。
「森保さんもたぶん僕に気を遣ってくれて、キャプテンは自分という話をしたと思う。だけど、せっかく麻也さんも来てくれた。10分しか出ないという制限の中でも、時間をかけて先輩がここに来てくれて、もちろん3年以上経ったとはいえ、形的には麻也さんがキャプテンマークを巻いてプレーするのが一番よかった」
試合後、遠藤は6万2212人が集まった国立競技場で高らかにスピーチ。「ここに入れなかったメンバー、怪我をして残念ながら来られなかったメンバー、そして日頃からそばで支えてくれる家族、友人、そして今日この場に足を運んでくれたファンの皆さん、テレビの前で日本代表が戦う姿を見てくださった皆さん、その思いを常に背負って、どんなことがあろうと、僕らは最後まで戦い抜きたいと思います」と思いを込めた。
選出外の選手にも触れたことに、遠藤は「怪我で来れなかった選手が注目されがちというか、そういう(他の選手の)思いは(メディアの)皆さんも聞いていると思う」と述べる。3年半を戦った89人中、落選した63人へ。「怪我をした選手もそうだし、やっぱり一緒に戦ってきた仲間がここに来たくても来れないわけで、そういう人たちの思いを間違いなく自分たちは背負わなきゃいけない」と、不在の仲間たちに思いを馳せた。
「プレッシャーを感じすぎてもよくないけど、そういう覚悟を持って戦わなきゃいけないというのは、自分たちの使命でもある。そういう意味では、足が取れるまでとは言わないけど、それくらいの覚悟を持って挑んでいきたい」。第二次森保監督体制を率いたキャプテンとして、決意を新たにしていた。
(取材・文 石川祐介)
本番直前の実戦復帰に、思いを述べた。日本代表のMF遠藤航(リバプール)は2月11日にサンダーランド戦で負傷して以来の試合となった。「(試合日の)お昼はだいたい食べてちょっと昼寝する感じだったけど、そのときもちょっと興奮していた」と振り返った。
試合中の負傷で左足の靭帯が切れたため、自身初の手術で人工靭帯を入れて回復を目指した。北中米ワールドカップ直前もあわてることなく一歩ずつリハビリを行い、出発直前に待望の復帰を果たした。
スタメンには遠藤とともに、アイスランド戦までの帯同となっていたDF吉田麻也も名を連ねた。新旧のキャプテンが揃ったなかで、前日会見で森保一監督は遠藤にキャプテンマークを託す話をしていたが、結果として腕章を巻いたのは吉田。約10分間のプレー後に敵味方から花道を作られてピッチを出ると、その腕章は遠藤に渡していた。
前回大会までのキャプテンに腕章を託した理由を問われると、遠藤は「単純に僕だけじゃないけど、ほかの選手も、監督も含めて、麻也さんが代表に貢献してきたことに対してのリスペクトがみんなある」と、その存在への敬意を示す。
「森保さんもたぶん僕に気を遣ってくれて、キャプテンは自分という話をしたと思う。だけど、せっかく麻也さんも来てくれた。10分しか出ないという制限の中でも、時間をかけて先輩がここに来てくれて、もちろん3年以上経ったとはいえ、形的には麻也さんがキャプテンマークを巻いてプレーするのが一番よかった」
試合後、遠藤は6万2212人が集まった国立競技場で高らかにスピーチ。「ここに入れなかったメンバー、怪我をして残念ながら来られなかったメンバー、そして日頃からそばで支えてくれる家族、友人、そして今日この場に足を運んでくれたファンの皆さん、テレビの前で日本代表が戦う姿を見てくださった皆さん、その思いを常に背負って、どんなことがあろうと、僕らは最後まで戦い抜きたいと思います」と思いを込めた。
選出外の選手にも触れたことに、遠藤は「怪我で来れなかった選手が注目されがちというか、そういう(他の選手の)思いは(メディアの)皆さんも聞いていると思う」と述べる。3年半を戦った89人中、落選した63人へ。「怪我をした選手もそうだし、やっぱり一緒に戦ってきた仲間がここに来たくても来れないわけで、そういう人たちの思いを間違いなく自分たちは背負わなきゃいけない」と、不在の仲間たちに思いを馳せた。
「プレッシャーを感じすぎてもよくないけど、そういう覚悟を持って戦わなきゃいけないというのは、自分たちの使命でもある。そういう意味では、足が取れるまでとは言わないけど、それくらいの覚悟を持って挑んでいきたい」。第二次森保監督体制を率いたキャプテンとして、決意を新たにしていた。
(取材・文 石川祐介)