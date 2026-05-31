瀬古歩夢がボランチ起用で躍動「本大会で生きる場面が絶対ある」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
北中米W杯へ向けた最後の強化試合で、新たなオプションが大きな可能性を示した。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)が後半開始から途中出場し、本職のセンターバックではなくボランチとしてプレー。持ち味の対人守備と配球力を発揮し、1-0の完封勝利に貢献した。
キャプテンのMF遠藤航に代わってピッチへ入った瀬古は、中盤の底で落ち着いたプレーを披露した。所属するクラブでは昨シーズンの前半にボランチを経験しており、代表でもスムーズにプレーした。鋭い縦パスで攻撃のスイッチを入れながら、守備では危険なスペースを埋め、相手の攻撃の芽を摘み続けた。終盤にはアンカー気味の位置でもプレーし、日本の無失点勝利を支えた。
森保一監督は代表メンバー発表時から、センターバック登録の瀬古やDF板倉滉を中盤で起用する構想を明かしていた。今回の代表でボランチを本職とする選手は遠藤、MF鎌田大地、MF佐野海舟、MF田中碧の4人。過密日程が予想されるW杯を見据えれば、複数ポジションをこなせる選手の存在は大きい。その意味でも、瀬古の45分間は収穫となった。
本人も手応えを口にした。「代表でボランチをやるのは2回目。ただ、前回は出場時間が5分とかだったので、今日は45分という時間を与えられた中で、まあまあやれることはできたんじゃないかなと思う」。試合中は積極的に前方へボールを送り、攻撃のテンポを生み出した。前半を見ながら課題と感じていた部分を修正した格好だ。
「奪ったあとの縦パスが入ってなかったので、そこは積極的にと長谷部さんからも前半のタイミングで言われたので、そこを意識して試合に入った」。終盤には実質的なワンボランチとなる時間帯もあったが、危なげなく対応。「フォーメーションで相手にチャンスを与えられなかったので良かった」と冷静に振り返った。
もともと瀬古の持ち味は対人守備だ。本人も「自分の良さは潰していくところだったり、バランスを取りながら試合状況を見て上がっていくところだったり、縦パスだったり、身長もある」と語る。センターバックで培った守備力を中盤でも発揮できることを証明した形だ。
何より大きかったのは、自信を深められたことだろう。「自分が45分、ボランチをして手応えを得られたことは非常にポジティブだと思う。本大会で生きる場面が絶対あると思うので、そのタイミングで仕事ができたらいい」。W杯では思わぬ負傷や出場停止などで選手起用が変わることも珍しくない。そんな中、センターバックでもボランチでも高いレベルでプレーできる瀬古の存在価値はさらに高まった。
(取材・文 矢内由美子)
北中米W杯へ向けた最後の強化試合で、新たなオプションが大きな可能性を示した。日本代表DF瀬古歩夢(ル・アーブル)が後半開始から途中出場し、本職のセンターバックではなくボランチとしてプレー。持ち味の対人守備と配球力を発揮し、1-0の完封勝利に貢献した。
キャプテンのMF遠藤航に代わってピッチへ入った瀬古は、中盤の底で落ち着いたプレーを披露した。所属するクラブでは昨シーズンの前半にボランチを経験しており、代表でもスムーズにプレーした。鋭い縦パスで攻撃のスイッチを入れながら、守備では危険なスペースを埋め、相手の攻撃の芽を摘み続けた。終盤にはアンカー気味の位置でもプレーし、日本の無失点勝利を支えた。
本人も手応えを口にした。「代表でボランチをやるのは2回目。ただ、前回は出場時間が5分とかだったので、今日は45分という時間を与えられた中で、まあまあやれることはできたんじゃないかなと思う」。試合中は積極的に前方へボールを送り、攻撃のテンポを生み出した。前半を見ながら課題と感じていた部分を修正した格好だ。
「奪ったあとの縦パスが入ってなかったので、そこは積極的にと長谷部さんからも前半のタイミングで言われたので、そこを意識して試合に入った」。終盤には実質的なワンボランチとなる時間帯もあったが、危なげなく対応。「フォーメーションで相手にチャンスを与えられなかったので良かった」と冷静に振り返った。
もともと瀬古の持ち味は対人守備だ。本人も「自分の良さは潰していくところだったり、バランスを取りながら試合状況を見て上がっていくところだったり、縦パスだったり、身長もある」と語る。センターバックで培った守備力を中盤でも発揮できることを証明した形だ。
何より大きかったのは、自信を深められたことだろう。「自分が45分、ボランチをして手応えを得られたことは非常にポジティブだと思う。本大会で生きる場面が絶対あると思うので、そのタイミングで仕事ができたらいい」。W杯では思わぬ負傷や出場停止などで選手起用が変わることも珍しくない。そんな中、センターバックでもボランチでも高いレベルでプレーできる瀬古の存在価値はさらに高まった。
(取材・文 矢内由美子)