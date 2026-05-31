浦和、FWオナイウ阿道が自チームサポーターに中指を立てる行為「厳正に対処してまいります」
浦和レッズは31日、同日にアウェーで行ったファジアーノ岡山戦後(△1-1)にFWオナイウ阿道が浦和サポーターへ中指を立てる侮辱的行為をしたことを報告した。「今後の対応につきましては、速やかに今回の事象の詳細把握に努め、厳正に対処してまいります。処分の内容につきましては、方針が決まり次第、あらためてお知らせいたします」としている。
オナイウはこの試合で先発出場して72分間プレーしていた。クラブによると試合後にサポーターへ挨拶に向かった際、選手とサポーターの間のやり取りの中で侮辱的行為をしたという。
クラブは「発生直後に現場で実施された、クラブスタッフによる事実確認の結果、オナイウ本人および複数の浦和レッズサポーターの方から当該行為が行われた旨の証言を得たため、弊クラブとして事実認定に至りました」と説明。続けて「オナイウは当該行為に対し、深い反省の念を示しております。しかしながら、クラブとして、当該行為はいかなる状況であっても、浦和レッズ理念、ならびに浦和レッズ選手理念に反するものであるとともに、スポーツマンシップに反する行為であると捉えております」と伝えた。
浦和は「本日、スタジアムにお越しになったみなさま、そして浦和レッズを応援くださっているすべてのみなさまに、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、今後の対応については方針が決まり次第発表するとした。「本件に関連して、オナイウ本人ならびに特定の個人に対する誹謗中傷や、攻撃的な発言・投稿はお控えくださいますよう、お願いいたします」とも伝えている。
オナイウはこの試合で先発出場して72分間プレーしていた。クラブによると試合後にサポーターへ挨拶に向かった際、選手とサポーターの間のやり取りの中で侮辱的行為をしたという。
浦和は「本日、スタジアムにお越しになったみなさま、そして浦和レッズを応援くださっているすべてのみなさまに、深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、今後の対応については方針が決まり次第発表するとした。「本件に関連して、オナイウ本人ならびに特定の個人に対する誹謗中傷や、攻撃的な発言・投稿はお控えくださいますよう、お願いいたします」とも伝えている。