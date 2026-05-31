【図々しい！タダで祭り参加？】のけ者じゃなかった！お祭りは来年も継続で＜第21話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第21話 みんなで楽しむことができるなら……【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんからの提案で、お神輿を担ぎたい子どもがいればその場で子ども会に加入できるようにブースを設置しました。子ども神輿のレンタル費用を支払っているからときちんと説明することも忘れません。加入ブースを設置したところ、加入者がかなりいたそうです。みんな、入りたくてもきっかけがないと、なかなか入れないものですよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第21話 みんなで楽しむことができるなら……【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんからの提案で、お神輿を担ぎたい子どもがいればその場で子ども会に加入できるようにブースを設置しました。子ども神輿のレンタル費用を支払っているからときちんと説明することも忘れません。加入ブースを設置したところ、加入者がかなりいたそうです。みんな、入りたくてもきっかけがないと、なかなか入れないものですよね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび