群馬GK志賀一允が契約満了…大卒JFL入りから2年目でJクラブ加入「期待してくださっていた方々には申し訳ない」

群馬GK志賀一允が契約満了…大卒JFL入りから2年目でJクラブ加入「期待してくださっていた方々には申し訳ない」