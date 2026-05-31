群馬GK志賀一允が契約満了…大卒JFL入りから2年目でJクラブ加入「期待してくださっていた方々には申し訳ない」
ザスパ群馬は31日、GK志賀一允(25)が今季限りで契約満了になると発表した。
志賀は東京国際大から沖縄SV(JFL)へ進んだが、2年目でJ3の群馬に加入。今季の出場はなかった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ザスパ群馬を支えてくださるすべての方々。いつも最高のご支援ご声援をありがとうございます。
契約満了によりザスパ群馬を離れることになりました。最後なので、長くなりますが想いを綴らせていただきます」
「この1年半を振り返ってみると、本当にあっという間に時が過ぎ、改めて時間の大切さを感じました。ただこの1年半という時間の中で、それ以上に濃い時間を過ごし、素晴らしい仲間と出会い、たくさんの経験をし、成長することができました。僕は昨年、オーバートレーニング症候群で休養していた期間がありました。サッカーを辞めようと一度本気で考えましたが、気にかけてくれるチームメイトや、周りの方々に支えられて、復帰することができました」
「復帰して初めての練習試合で、沖さんが嬉しそうに笑顔で送り出してくれました。自分に居場所を与えてくれた沖田監督には感謝しかありません。またこの1年半は、チームとして苦しい時間の方が長かったかもしれません。それでも、試合に負けたあとでも、『頑張れ』『応援してるよ』と笑顔で声をかけてくれる方がいたり、苦しい時期でも、練習を見に来てくれる方がいたり。それは当たり前ではないし、ザスパ群馬にとって本当にかけがえのない存在だと思います」
「また、試合に出ていない僕にも、いつも声をかけてくださる方々がいます。その人たちを笑顔にするために、成長して必ず試合に出ると意気込んで臨んだこの百年構想リーグでしたが、目標を達成することはできませんでした。1度もピッチに立てずにこのチームを去るのは悔しくて仕方ないですし、僕に期待してくださっていた方々には申し訳ない気持ちでいっぱいです」
「試合に出ていない自分のことを応援してくれる素敵なファミリーがいること、そしてこのザスパ群馬という素晴らしいクラブの一員としてプレーできたことを心から誇りに思います。僕をプロサッカー選手にしてくれて、ありがとうございました。そして皆さん、またどこかのピッチの上で会いましょう!!1年半、本当にありがとうございました!」
志賀は東京国際大から沖縄SV(JFL)へ進んだが、2年目でJ3の群馬に加入。今季の出場はなかった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ザスパ群馬を支えてくださるすべての方々。いつも最高のご支援ご声援をありがとうございます。
契約満了によりザスパ群馬を離れることになりました。最後なので、長くなりますが想いを綴らせていただきます」
「復帰して初めての練習試合で、沖さんが嬉しそうに笑顔で送り出してくれました。自分に居場所を与えてくれた沖田監督には感謝しかありません。またこの1年半は、チームとして苦しい時間の方が長かったかもしれません。それでも、試合に負けたあとでも、『頑張れ』『応援してるよ』と笑顔で声をかけてくれる方がいたり、苦しい時期でも、練習を見に来てくれる方がいたり。それは当たり前ではないし、ザスパ群馬にとって本当にかけがえのない存在だと思います」
「また、試合に出ていない僕にも、いつも声をかけてくださる方々がいます。その人たちを笑顔にするために、成長して必ず試合に出ると意気込んで臨んだこの百年構想リーグでしたが、目標を達成することはできませんでした。1度もピッチに立てずにこのチームを去るのは悔しくて仕方ないですし、僕に期待してくださっていた方々には申し訳ない気持ちでいっぱいです」
「試合に出ていない自分のことを応援してくれる素敵なファミリーがいること、そしてこのザスパ群馬という素晴らしいクラブの一員としてプレーできたことを心から誇りに思います。僕をプロサッカー選手にしてくれて、ありがとうございました。そして皆さん、またどこかのピッチの上で会いましょう!!1年半、本当にありがとうございました!」