＜結婚式で雑用係！？＞初対面の新郎に次々頼まれモヤッ…え、私だけ手伝い？新婦はなぜ黙っているの？
祝福の気持ちで参加する結婚式。しかし、その場で思いがけない出来事に直面したとき、戸惑いや違和感を抱くこともあるでしょう。今回寄せられたのは、友人の結婚式で「手伝い」を頼まれ続けたという体験談です。結婚式は会費制で1万円だったようです。
『友人の結婚式に出席した際、初対面の新郎から次々と手伝いを頼まれました。神前式のあと、食事会ではネームプレートの準備や会費の回収、ケーキの運搬や配膳まで任されることに。新郎は声をかけるだけで動かず、新婦や新郎側の参列者もほとんど関わらない状況でした』
結婚式で無償の手伝い…OKだけど礼儀は必要
この投稿には、「自分も似た経験がある」という声が寄せられました。
『受付やお金の管理を任されて、挙句に式場の人から文句を言われたことがある』
『自分の披露宴のときに、友人に受付を頼んで、お礼に5,000円包んだ。頼まれるなら事前に言ってほしいし、お礼もあるのが普通だと思っている』
結婚式で友人に役割をお願いすること自体は珍しくありませんが、ママたちは「事前の説明」と「感謝やお礼」が前提だと考えているようです。なかには、「そのくらいなら手伝う」という寛容な意見もありました。
『当日頼まれたらモヤモヤはするけれど、お祝いだし協力する』
『私ならそれくらいしてあげてもいいかなとは思う』
断るべきだった？でもお祝いの席では難しい
一方で、その場で断る選択肢もあったとの意見も見られました。
『今なら断るけれど、若い頃は難しかったと思う』
『私の日当高いですよ、と軽くかわせたかも』
『今からお手洗いに行くとか言って断ればよかったのに』
ただ、初対面の相手から頼まれたうえに、お祝いの場という状況では、強く断るのが難しいという声もあり、投稿者さんの対応に理解を示す意見が目立ちました。
新郎新婦の姿勢に疑問。モラハラ旦那予備軍では？
とくに見られたのは、新郎新婦の対応に疑問を抱く声でした。特に新郎が自分の家族や友人ではなく、新婦側の友人だけに頼んでいた点に違和感を覚えた人も少なくありませんでした。
『新郎があり得ないし、それに何も言わない新婦もどうかと思う』
『親しい人ほど頼みやすいのかもしれないけれど、偏りがあると不公平に感じる』
『新婦の友だち「だけ」を使おうなんて、普通は考えないと思う。新婦も男を見る目がない』
『新郎は図々しいだけならまだしも男尊女卑の人なのかな？ モラハラ臭がして新婦さんが少し心配です』
投稿者さんが後日友だちに聞いたところ、「新郎は妻の友だちに当日依頼していい、自分の親、きょうだいは手伝わせるのは失礼と思っていた」と答えたそう。考え方の違いとはいえ、新婦側ばかりに負担が偏るのはやっぱりモヤッとしますよね。筆者も突然受付を頼まれたことがありますが、結婚相手の方からお礼を言われなかったことにモヤモヤしたことを思い出しました。
「事前にひと言」「事後のお礼」が印象をわける
ともあれ今回のケースでも最も悪手だったとママたちが指摘していたのが、「事前の相談がなかったこと」です。
『前もってお願いされていたら、気持ちよく引き受けられたと思う』
『私も披露宴の受付を友人に頼んだけれど、前もってお願いしたし、お礼もした。親しき仲にも礼儀ありだよ。当日に突然頼まれると、つかわれているように感じると思う』
『常識的な人なら後日きちんと謝罪するなりお礼としてご飯や謝礼渡すと思う。普通にあり得ない』
新郎新婦は自分の結婚式ということもあり、高揚感で友人を頼りすぎてしまったのかもしれません。
「事前に言ってほしかった」伝えた結果
実際に投稿者さんが「事前に言ってほしかった」と新婦に伝えたところ、後日お礼の連絡とささやかな謝礼があったそうです。しかし、新郎から雑用を押しつけられたこと、新郎の友人には手伝いを頼まなかったことなど拭いきれない違和感が残り、距離を置くことを選んだようです。
結婚式は本来、祝う側も祝われる側も気持ちよく過ごせる場であるはずです。お願いごとは事前に伝え、感謝の気持ちをきちんと形にすること。招かれる側も、ムリをしすぎず自分の気持ちを伝えることが大切なのかもしれません。お互いの少しの気づかいが、その一日を心から祝える時間にしてくれるのではないでしょうか。