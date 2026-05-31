【マウント義姉はお下がりNG！】義姉から得た教訓「人に誠実に生きよう」＜第23話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第23話 誠実に生きなきゃ
【編集部コメント】
どれだけ取り繕っても、ちょっとした言葉や態度の端々に人間性はあらわれるもの。そのなかの「なにげない違和感」に気づくことは大切ですよね。スバルさんがアヤさんと離婚すれば、マイコさんはもうアヤさんとは一切親族としての関わりがなくなります。今回の一件があって「自分は人に対して誠実でいよう」と思ったマイコさん。その心がけがあれば、きっと今後もトラブルのない人間関係を築けると思いますよ！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第23話 誠実に生きなきゃ
【編集部コメント】
どれだけ取り繕っても、ちょっとした言葉や態度の端々に人間性はあらわれるもの。そのなかの「なにげない違和感」に気づくことは大切ですよね。スバルさんがアヤさんと離婚すれば、マイコさんはもうアヤさんとは一切親族としての関わりがなくなります。今回の一件があって「自分は人に対して誠実でいよう」と思ったマイコさん。その心がけがあれば、きっと今後もトラブルのない人間関係を築けると思いますよ！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子